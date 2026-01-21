Científicos valoran a Ximena Lincolao en el Ministerio de Ciencia pero piden mayor presupuesto

El nombramiento de Ximena Lincolao como futura ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, anunciado por el presidente electo José Antonio Kast, ha generado diversas reacciones en la comunidad científica nacional. Lincolao tiene una extensa trayectoria en el mundo tecnológico internacional y asumirá una cartera clave para el desarrollo del país en un contexto marcado por el bajo financiamiento histórico a la investigación.

Desde el mundo académico, una de las primeras reacciones vino del astrónomo y premio Nacional de Ciencias Exactas, José Maza, quien destacó la experiencia de la futura ministra y puso el acento en la urgencia de fortalecer el presupuesto del sector.

“Espero una buena gestión de los recursos existentes y que durante los 4 años de gobierno se incremente el presupuesto de ciencias en un 15% anual. Con ello pasaríamos de una inversión en torno al 0,35% del PIB a 0,60% del PIB. Chile debe ir hacia una asignación superior al 3,5% para poder desarrollar la ciencia y tecnología de un modo que verdaderamente influya en el desarrollo del país. Aumentar en un 15% anual sería el comienzo de un camino virtuoso que en unos 20 años nos llevaría a una inversión cercana al 4% del PIB. Como comparación, Corea del Sur invierte el 5%. Este es un camino de dos décadas que hay que empezarlo a la brevedad”, sostuvo a El Mostrador.

Consultado por el nombramiento, Maza agregó: “Es sin duda una mujer con una experiencia muy especial. Tecnología e innovación son su fuerte y sus casi tres décadas en los EEUU le dan una visión muy amplia del tema de ciencia y tecnología. Aporta una visión desde “fuera de la caja”, lo que puede ser muy valioso. Parece tener también una amplia experiencia implementando políticas públicas. Ojalá le vaya muy bien”.

“La nueva ministra no creo que traiga debajo del brazo una agenda valórica que quiera imponer desde el ministerio de Ciencias. No hay riesgo de que desde el nuevo ministerio se le diga a los científicos qué investigar y qué no investigar. No es ese el perfil profesional de la nueva ministra”, agregó el astrónomo.

En una línea similar, el presidente del Instituto de Chile y de la Academia Chilena de Ciencias, Sergio Lavandero, valoró positivamente el nombramiento y subrayó la necesidad de consolidar una política científica de Estado.

“Espero que su gobierno consolide una política científica de Estado, con una visión de largo plazo, que reconozca la ciencia, la tecnología y la innovación como pilares estratégicos para el desarrollo económico, social y cultural del país. Una tarea prioritaria será asegurar que el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación se consolide como un actor relevante, con mayor poder político, financiamiento estable y capacidad real de incidir en las decisiones estratégicas del Estado, proyectando una visión científica de largo plazo”, expresó.

Asimismo, el científico sostiene que el Ministerio debe coordinarse eficazmente con la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) y fortalecerla como una agencia moderna, técnica y confiable. “Será clave avanzar hacia procesos más simples y oportunos, reducir la incertidumbre en los concursos, asegurar la continuidad de los programas estratégicos y resolver de manera responsable la situación de Becas Chile. ANID, además, debe resguardar de forma irrestricta la excelencia, la evaluación por pares y la transparencia”, expresó.

“Valoro positivamente el nombramiento de Ximena Lincolao como ministra de Ciencia. Espero que su gestión se caracterice por el diálogo con la comunidad científica, el fortalecimiento institucional del ministerio y la continuidad de políticas basadas en la evidencia, la excelencia y una visión de largo plazo, en beneficio del desarrollo del país. Desde la Academia Chilena de Ciencias y el Instituto de Chile, ponemos toda nuestra disposición para colaborar, aportando conocimiento, reflexión independiente y experiencia para fortalecer las políticas científicas del país”, agregó.

En relación con la agenda valórica del próximo gobierno de José Antonio Kast, confío en que no solo no afectará, sino que promoverá el desarrollo de la ciencia. La investigación científica debe resguardarse como un bien público, basada en la evidencia, la libertad académica y el pensamiento crítico. Si estos principios se mantienen, la ciencia puede desarrollarse con autonomía y pluralismo, y contribuir de manera decisiva al bienestar social y a la toma de decisiones informadas del Estado.”

Respecto a los cuestionamientos sobre la agenda valórica del próximo gobierno y su eventual impacto en la ciencia, el astrónomo fue enfático:

“Yo como astrónomo no tengo opinión sobre eso. Estudiar el cosmos, la naturaleza, el mar, los sismos, la química, la física, la matemática, la contaminación no tiene ideología. La nueva ministra no creo que traiga debajo del brazo una agenda valórica que quiera imponer desde el ministerio de Ciencias. No hay riesgo de que desde el nuevo ministerio se le diga a los científicos qué investigar y qué no investigar. No es ese el perfil profesional de la nueva ministra.”

Desde la astronomía, Rodrigo Herrera, director del Núcleo Milenio de Galaxias Mingal y astrónomo de la Universidad de Concepción, puso énfasis en las señales que ha entregado el propio presidente electo y en la necesidad de que estas se traduzcan en apoyo concreto:

“bueno, podremos esperar en base a lo que el mismo presidente electro ha mencionado respecto a la ciencia, ¿verdad? En ese sentido tenemos el discurso que dio en el Congreso Futuro donde tuvo palabras bastante fuertes e importantes para el apoyo de la ciencia. Dijo que Chile no tiene futuro sin la ciencia o que la ciencia es la columna vertebral de Chile. Por lo tanto, pone e identifica la ciencia como un área super importante, ¿verdad?, para el desarrollo de nuestro país. Y en ese sentido esperamos que donde están las palabras también va a estar el apoyo, por ejemplo, en el presupuesto, que el apoyo, el financiamiento en la ciencia no disminuya en Chile, sino por el contrario aumente y podamos pasar de ese bien escueto. 4% del PIB con el que trabajamos actualmente, algo que se parezca y que se acerque más a los países desarrollados que sí consideran que no hay un futuro sin ciencia y que, por ejemplo, en el caso de la OCDE invierten siete veces más en promedio en ciencia que nuestro propio país”.

Herrera también destacó la importancia estratégica de la astronomía y la protección de los cielos del norte de Chile.

“Respecto a lo que esperamos del gobierno en materia de ciencia y hablando como astrónomo y director de un núcleo milenio que estudia galaxias con apoyo del Estado de Chile, creemos de que también, como lo mencionó en su discursos en el Congreso Futuro y en el debate respecto a la protección de los cielos de Chile y al papel protagónico que Chile está jugando en la astronomía mundial, creemos de que y esperamos que podamos continuar con ese apoyo para que podamos proteger los cielos de lugares únicos como son en el norte de Chile”, sostuvo.