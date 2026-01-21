Museo de la Memoria y CCE lanzan proyecto sobre exilio entre Chile y España

Durante todo 2026, el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) y el Centro Cultural de España (CCE) desarrollarán “Memorias Compartidas. Democracia, Exilio y Derechos Humanos entre España y Chile”, una iniciativa que invita a la ciudadanía a encontrarse, dialogar y reflexionar a partir de las historias de exilio que conectan a ambos países. El proyecto se desarrolla dentro del Programa Democracia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.

La propuesta contempla una atractiva programación cultural abierta al público, con ciclos gratuitos de cine y teatro, conferencias, música y conversatorios, pensados para públicos diversos. Las actividades abordarán la memoria y los archivos desde la historia, el arte y la experiencia colectiva, generando espacios de reflexión sobre el pasado y su vínculo con los desafíos actuales de la democracia y los derechos humanos.

Uno de los hitos centrales del proyecto es la incorporación al patrimonio del Museo de la Memoria del Archivo del Exilio español en Chile, reunido por el Centro Cultural España. La donación está compuesta por 33 fondos digitales documentales de exiliados españoles entre 1939 y 1950, que reúnen cartas, fotografías y testimonios de personas que encontraron en Chile un lugar de acogida tras la Guerra Civil española.

Esta valiosa incorporación da inicio a una programación cultural que busca poner en diálogo las experiencias del exilio español y chileno, reconociendo cruces, aprendizajes y resonancias que siguen siendo relevantes en la actualidad, especialmente frente a los desplazamientos forzados y las migraciones contemporáneas.

La iniciativa también contempla el desarrollo de la plataforma web Memorias del Exilio español en Chile, donde los archivos estarán disponibles para su acceso público. Este espacio digital se vinculará con las plataformas sobre exilio desarrolladas por el Museo de la Memoria y los DDHH, ampliando el acceso a los documentos y promoviendo el conocimiento, la investigación y la reflexión ciudadana.

Los detalles de toda la programación estarán disponibles próximamente en las plataformas digitales y redes sociales del Museo de la Memoria y los DDHH y del Centro Cultural España.

La actividad de lanzamiento se realizará el 22 de enero a las 11.00h en el auditorio del Museo de la Memoria y los DDHH.