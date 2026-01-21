Realizan la primera muestra colectiva de retratos de Pedro Lemebel

Antes de convertirse en Pedro Lemebel, hubo un adolescente llamado Pedro Mardones que se fotografiaba en la puerta de su casa en San Miguel. Su primera cámara —un regalo de su hermano— era pequeña, de rollo, y lo obligaba a cruzar la ciudad para revelar los negativos. En esos autorretratos tempranos y variaciones de sí mismo frente al lente, ensayó una pregunta que lo acompañaría toda la vida. “No me reconozco”, diría años después al volver sobre esas imágenes.

De ese extrañamiento surge Aquí está mi cara , título tomado de su Manifiesto de 1986 —“Aquí está mi cara / Hablo por mi diferencia”— y eje conceptual de la primera muestra colectiva dedicada exclusivamente a sus retratos, que el próximo viernes 23 de enero, a las 20:00 horas, inaugurará Arrayán Espacio, un nuevo proyecto dedicado a la fotografía y las artes visuales, ubicado a pasos de la estación de Metro Cumming, frente a Plaza Brasil.

La exposición se articula como un archivo coral y en movimiento. A través de imágenes de estudio, registros de prensa, acciones performáticas y archivos personales, la muestra traza un recorrido por distintas etapas de la vida pública e íntima de Lemebel: desde los primeros años de formación, su irrupción junto a Francisco Casas en Las Yeguas del Apocalipsis, hasta retratos realizados en la última década de su vida. Muchas de estas imágenes no pasaron por su selección final y se presentan hoy como parte de una lectura colectiva de su figura.

El espacio es impulsado por la psicóloga Lucía Ruiz y el fotógrafo Pablo Sanhueza, y nace con la vocación de convertirse en un punto de encuentro para exposiciones, conversatorios y actividades culturales a lo largo del año.

“La idea de abrir Arrayán Espacio con esta muestra tiene que ver con el tipo de preguntas que nos interesa activar desde el comienzo: cómo se construyen las imágenes, quiénes miran, desde dónde y para qué”, señala Pablo Sanhueza. “Lemebel fue un autor que entendió la imagen como un campo de disputa, y esa tensión sigue siendo urgente hoy”.

Por su parte, Lucía Ruiz subraya el carácter inaugural del proyecto: “Queremos que Arrayán Espacio sea un lugar vivo, abierto al barrio y a la conversación. Partir con Aquí está mi cara es una forma de declarar ese espíritu: una muestra que cruza memoria, archivo y presente, y que invita a volver a mirar”.

El título de la exposición proviene del Manifiesto de 1986 de Lemebel —“Aquí está mi cara / Hablo por mi diferencia”— y funciona como eje conceptual de la curatoría. Más que fijar una imagen definitiva, la muestra propone un campo de resonancias donde identidad y memoria se desplazan. Lemebel se dejó fotografiar muchas veces, construyó conscientemente su imagen pública, pero también fue capturado en momentos de intimidad, silencio o fragilidad. Ese cruce es el que articula esta selección.

La curatoría de Pedro Bahamondes Chaud se desarrolló en diálogo directo con cada fotógrafo y fotógrafa, revisando archivos personales, copias inéditas y hojas de contacto. “Esta muestra no busca canonizar una imagen de Lemebel, sino tensionarla”, explica el periodista. “La pregunta no es quién fue Lemebel, sino cuántos rostros puede tener una persona y qué hacemos hoy con esas imágenes”.

La exposición reúne obras de Patricio Alarcón, Germán Bobe, Álvaro Hoppe, Helen Hughes, Gabriela Jara, Mabel Maldonado, Pedro Marinello, Luis Poirot, Joanna Reposi, Jorge Sánchez y Pablo Sanhueza, y cuenta con la colaboración de Zarricueta Impresiones en su producción gráfica.

La inauguración se realizará el viernes 23 de enero a las 20:00 horas, e incluirá un conversatorio del que participarán los fotógrafos Patricio Alarcón y Pedro Marinello.