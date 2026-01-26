El artista visual Carlos Altamirano recibe el Premio Plagio a la Creatividad Artística 2025

El creador chileno, ícono de la escena de avanzada en los años 70, fue distinguido con el galardón que la Fundación Plagio entrega por tercer año consecutivo, reconociendo su trayectoria fundamental en la escena artística nacional y su exploración crítica de la historia del arte nacional.

Junto al ganador, también fueron reconocidos los escritores Pía Barros, José Ángel Cuevas, Carlos Cociña y la artista visual Virginia Errázuriz. Como parte de esta distinción, la Fundación Plagio ha organizado para ellos un ciclo de encuentros gratuitos que se llevarán a cabo durante mayo y junio en la Universidad Diego Portales.

Con una carrera iniciada en los años setenta, Carlos Altamirano (Santiago, 1954) es una figura clave de la escena artística chilena. Su obra, que cruza el grabado, la pintura, la instalación, la fotografía y el videoarte, se ha caracterizado por una revisión crítica y lúdica de la historia del arte chileno, desmontando sus tradiciones a través del montaje de imágenes, símbolos y materiales de la cultura de masas. Fue parte del núcleo teórico-artístico junto a Nelly Richard y Carlos Leppe que programó espacios emblemáticos como las galerías Cromo, CAL y Sur durante la dictadura.

“Comienzo con una confesión: soy un plagiador, un imitador, un copión. Por eso, felicito la perspicacia de la Fundación Plagio, que me reconoce como a uno de los suyos”, así arrancó el discurso de Carlos Altamirano cuando pasó adelante a recibir el galardón. “Siempre me ha maravillado la inteligencia ajena, y una vez leí que la originalidad no es más que una imitación inteligente. Se lo leí a Voltaire, así que le creo. Por lo mismo, dedico sin culpa mucho tiempo a observar e imitar cómo hacen las cosas los demás. Lo que las hacen bien y a los que no les resultan. No solo los artistas, sino todos los demás. Y lo imito en todo: gestos, gustos, mañas, frases, apariencias, ideas contradictorias entre sí, algunas incomprensibles a primera vista pero con una esencia intangible que las hace contagiosas”, agregó.

Desde Fundación Plagio, la coordinadora general, Soledad Camponovo, destacó la relevancia del premiado: “Por tercer año consecutivo, nos enorgullece poder reconocer el trabajo y la trayectoria de diversos creadores nacionales, quienes se han mantenido en los márgenes, generando obras innovadoras y relevantes. Particularmente, Carlos es un artista esencial para entender el arte contemporáneo en Chile y su obra ha construido un imaginario único, desafiando cánones y proponiendo una relectura personal y aguda de nuestra cultura visual”.

La tarea de elegir al artista distinguido fue encargada a un jurado compuesto por 5 especialistas de diferentes disciplinas: la doctora en historia del arte, curadora e investigadora, Catalina Valdés; el periodista cultural, Roberto Careaga; el artista, Gonzalo Pedraza; la escritora, Alejandra Costamagna; y la escritora y directora de Fundación Plagio, Carmen García Palma.

“El jurado decidió distinguir a Carlos Altamirano por la coherencia y radicalidad de una obra que, desde los años setenta, ha interrogado los límites del arte y sus instituciones. Su práctica no solo documenta una época crítica, sino que la interviene activamente, utilizando el montaje y la apropiación para construir una contra-historia visual del Chile reciente. Es un artista-archivista cuya obra amplía constantemente las preguntas sobre la identidad y la memoria cultural”, explicó Gonzalo Pedraza, representante del jurado de la III edición del Premio Plagio a la Creatividad.

En la decisión final también se consideraron creadores postulados a través de una consulta ciudadana virtual que Fundación Plagio realizó entre septiembre y octubre de 2025. En esta postulación abierta, las personas pudieron inscribir sus nombres favoritos para recibir el galardón, lo que finalmente llevó a reconocer a Carlos Altamirano como el tercer artista en ser distinguido con el Premio Plagio a la Creatividad Artística. Como parte de este homenaje, recibirá $3 millones de pesos otorgados por la fundación.

Por esa razón, Fundación Plagio también decidió distinguir a los escritores Pía Barros, José Ángel Cuevas, Carlos Cociña, y a la artista visual Virginia Errázuriz, quienes también asistieron a la ceremonia de premiación.