Festival MUDA libera 3000 cupos con aporte voluntario y reconocerá a defensores de DDHH

Bajo el lema “Aquí estuvieron. Aquí estaremos”, MUDA, el Festival de la Memoria, cita impostergable del 7 de marzo en el Estadio Nacional, refuerza su propósito fundacional: “Este no es solo un concierto, es un festival con sentido, ya que con la compra de la entrada se estará apoyando el trabajo de distintos sitios de memoria de nuestro país, sobre todo el de los que no tienen financiamiento estatal. Sin querer reemplazar el rol del Estado. Queremos que la gente salga del Estadio Nacional con la certeza compartida de que sin derechos humanos no hay democracia, y sin democracia no hay comunidad posible. Estamos convencidos de que participar de MUDA es tomar posición. Y hoy, incluso no ir, también es una decisión política” comenta Marcelo Acevedo, presidente de la Corporación Estadio Nacional Memoria Nacional y de la Coordinadora Nacional de Sitios de Memoria.

MUDA espera la participación de todos y todas sin excusas para ayudar con la tarea de preservar el trabajo vital de los Sitios de Memoria. Esta es la oportunidad para asistir a la última gran jornada solidaria. A partir del sábado 31 de enero, se abrirán 3000 cupos con aporte voluntario para acceder a galería y cancha hasta agotar stock en festivalmuda.cl. Es ahora o nunca.

En el corazón del festival, se realizará un acto de gran simbolismo: la entrega de la Distinción MUDA, un reconocimiento único, solemne y de carácter excepcional. Este galardón, que se entregará durante el festival, honrará a 10 personas que, desde diversos ámbitos, han realizado aportes significativos y comprometidos a la protección, difusión y defensa de los derechos humanos y la memoria en Chile. Para garantizar la legitimidad, seriedad y equidad del proceso, la selección de las y los galardonados será determinada por un comité especializado de notable trayectoria y pluralidad, conformado por figuras de prestigio nacional e internacional en el ámbito de los derechos humanos, la cultura y la justicia. Esta estructura rigurosa busca no sólo distinguir, sino también instalar en el espacio público un estándar de reconocimiento a la labor esencial de quienes construyen, día a día, la memoria viva junto a una sociedad más justa.

Reafirmando su carácter solidario, la organización de MUDA anuncia la creación de un Comité Fondo Solidario especializado que definirá y supervisará la distribución de la totalidad de los fondos recaudados. Este comité, cuyos integrantes son Alejandro “Mono” González, Alejandrina Tobar (consejera del INDH), Ximena Erazo (directora Fundación Henry Dounot) , María Fernanda García (directora Museo de la Memoria) y Mariela Santana (presidenta del CODEPU), garantizarán que los recursos se destinen de manera transparente y estratégica al financiamiento del trabajo de la red de Sitios de Memoria a lo largo de Chile, asegurando su mantención, activación cultural y proyección educativa para las futuras generaciones.

El próximo 7 de febrero, en la cuenta regresiva y a un mes del evento, MUDA lanzará su segundo y último bloque de artistas, sumando nuevos nombres nacionales e internacionales al ya poderoso cartel que incluye a Ana Tijoux, Inti Illimani, Javiera Mena, Los Tetas, Alain Johannes y Piero, entre otros.