Día de los Patrimonios en Verano debutó con una multitudinaria participación ciudadana en todo Chile

Fue una jornada multitudinaria, colorida, que reunió a un público familiar en torno al encuentro, el cuidado y el disfrute del patrimonio en todas sus expresiones. El Día de los Patrimonios en Verano, que se realizó el sábado 31 de enero, congregó una alta participación ciudadana que asistió a espacios, muestras, talleres, recorridos, exposiciones, pasacalles y diversas actividades -más de mil a lo largo de todo el país-, que se programaron durante esta edición estival.

El presidente Gabriel Boric, junto a la ministra de las Culturas Carolina Arredondo, participaron y saludaron a las y los asistentes que llegaron hasta el Palacio de La Moneda y que fueron parte de diversos recorridos especiales. La jornada comenzó durante la mañana, cuando ambas autoridades también se sumaron a una visita guiada en el Cementerio General, compartiendo con familias en una actividad que unió la historia y la memoria.

“La alta participación que vimos a lo largo del país da cuenta de que el Día de los Patrimonios es un espacio profundamente validado por la ciudadanía. En esta primera edición del Día de los Patrimonios que coordinamos durante el verano, registramos más de mil actividades inscritas, con iniciativas en todas las regiones del país. Hemos tenido una gran cantidad de asistencia y eso habla de lo descentralizada que es esta jornada que hemos denominado la fiesta cultural de Chile”, dijo la ministra de las Culturas, Carolina Arredondo Marzán, quien además recorrió diversos espacios y actividades durante la jornada y compartió con la subsecretaria del Patrimonio Cultural, Carolina Pérez Dattari y la directora del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, Nélida Pozo Kudo.

De acuerdo con cifras preliminares, el Día de los Patrimonios en Verano contó con más de mil actividades inscritas, organizadas por cerca de 600 organizaciones públicas, privadas y comunitarias, desplegadas en todas las regiones del país, incluyendo museos, bibliotecas, archivos, centros culturales, barrios patrimoniales y espacios públicos.

De acuerdo con los primeros reportes que han ido entregando las instituciones, en la Región Metropolitana, el Centro Cultural La Moneda, en el año de su 20° aniversario, fue uno de los espacios con mayor concurrencia a nivel nacional, registrando más de 12 mil visitas. En su interior, la Cineteca Nacional de Chile recibió a más de 3.000 personas.

Asimismo, el Palacio de La Moneda recibió a más de 4.200 personas, mientras que los museos nacionales duplicaron las visitas del Día del Patrimonio de Niñas, Niños y Adolescentes 2025: el Museo Nacional de Historia Natural superó las 9.000 visitas, el Museo Histórico Nacional registró más de 6.000 y el Museo Nacional de Bellas Artes alcanzó más de 6.000 visitas registradas.

El hito central del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural fue un homenaje ciudadano a la obra “La pérgola de las flores”, a más de 65 años de su estreno. La actividad congregó a más de 4.000 personas en la museografía “La pérgola en la memoria. Un patrimonio para encontrarnos”, instalada frente a la Iglesia de San Francisco.

A ello se sumó el “Pasacalle de las flores”, dirigido por José Vidal & Compañía, que reunió a más de 3.000 personas en su recorrido por el centro de Santiago.

En la Región de Atacama, el Museo Regional de Atacama abrió por primera vez sus puertas al público, tras haber sido inaugurado el jueves por el Presidente de la República. En Los Ríos, el Museo de Sitio Castillo de Niebla superó las 2.300 visitas, mientras que el Museo Gabriela Mistral de Vicuña alcanzó más de 1.900 personas.

El Museo Ocean Pacific’s, ubicado en el Barrio Brasil, recibió cerca de 2.000 personas. A nivel nacional, más de 400 locales gastronómicos se sumaron a esta jornada en seis regiones del país. La iniciativa Bandidos Old School superó las 4.700 personas en recorridos patrimoniales a bordo de buses amarillos.

Durante la jornada se desarrolló la campaña “Donde Chile nos necesita”, impulsada junto a BancoEstado y TECHO Chile. El monto total recaudado será informado una vez consolidada la información.

Asimismo, las cifras finales de participación a nivel nacional serán consolidadas y entregadas durante los próximos días por la Unidad de Estudios de la Subsecretaría del Patrimonio Cultural, encargada del levantamiento y sistematización de la información.