Bad Bunny en vísperas de su show en Superbowl: “Solo quiero que la gente se divierta”

Bad Bunny habló en vísperas de su actuación en el Super Bowl, el partido anual por el campeonato de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) de los Estados Unidos, en una conferencia con Apple Music, informó este sábado radio Biobio.

El artista, que acaba de ganar el premio al Álbum del Año en los Grammy 2026 por “Debí tirar Más Fotos”, confesó tener sentimientos encontrados a solo días de su show.

“Para ser honesto, no sé cómo me siento. Hay mucho. Todavía estoy en medio de mi gira. Estuve en los Grammy la semana pasada”, expresó

A esto último complementó: “He estado trabajando en este show, en lo que vamos a hacer el próximo domingo. Ha sido mucho. Hay mucha gratitud, eso es lo que he sentido todo este año con el álbum, con “DtFM”. El sentimiento más grande ha sido la gratitud“.

“Aunque todo es muy serio, me siento muy agradecido. Estoy feliz, pero sigo procesando todo, viviendo día a día. Estoy emocionado por esta presentación“, añadió Benito Martínez, nombre real del artista.

En ese contexto, sobre lo que se viene en su show del domingo 8 de febrero en el Levi’s Stadium en Santa Clara, Bad Bunny expresó que solo busca que los asistentes se diviertan.

“Solo quiero que la gente se divierta. Va a ser una gran fiesta. Quiero llevar eso al escenario, mucha de mi cultura. No quiero dar spoilers. Va a ser sencillo: la gente solo tiene que preocuparse por bailar”, confesó el artista.

Comunidad latina presente

“Sé que dije que tenían un mes para aprender español, pero ni siquiera necesitan eso. Es mejor que aprendan a bailar. No hay mejor baile que el que sale del corazón”, complementó el puertorriqueño.

Durante el evento Bad Bunny adelantó que estará acompañado de amigos y familiares, y por supuesto, de “toda la comunidad latina en el mundo que me apoya, ellos van a estar conmigo”.

“Todas las personas que me han detenido en la calle siempre me desean cosas buenas. Sé que el mundo va a estar feliz este domingo. Van a bailar y la van a pasar bien“, añadió el artista, quien en el último tiempo recibió críticas, incluso un grupo de personas organizó una movilización para impedir su arribo al escenario del medio tiempo, incluso en paralelo, un concierto como “alternativa patriótica”.