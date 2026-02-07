Fotógrafo de Las Yeguas del Apocalipsis, Ulises Nilo: “Donde había música punk es donde aparecían”

Tras la vuelta de la democracia el Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) realizó la primera gran muestra “Museo abierto“, sin embargo, pese a los nuevos tiempo el video “Casa particular” realizado por la artista Gloria Camiruaga en colaboración con las Yeguas del Apocalipsis generó controversia con el público lo que tuvo como efecto la censura de la pieza y su retiro de la sala. Frente a esto, la dupla conformada por Pedro Lemebel y Francisco “Pancha” Casas realizó el 30 de septiembre de 1990 Estrellada II, una intervención no autorizada frente al MNBA como protesta frente a la censura. La acción fue documentaba por el fotógrafo Ulises Nilo, 25 años después el Museo Nacional de Bellas Artes les abrió las puerta y realiza la primera retrospectiva de los artistas.

“Para Estrellada II 1990 no las dejaron exponer en el Museo de Bellas Artes y Lemebel me aviso que iban a hacer una performance en protesta… pero nunca sabías con que te ibas a encontrar, siempre era una sorpresa, algo rápido efímero. Con el paso de los años uno se da cuenta de la importancia de estas imágenes que se convierten en testimonio y en historia. Muchas veces es lo único que queda como registro, pero uno también aporta con su mirada”, sostiene Nilo en conversación con El Mostrador.

La muestra está basada principalmente en material de archivo. El trabajo que realizaron fotógrafos ha sido de suma importancia para que en la actualidad tengamos registros de las performances que realizó la dupla.

El fotógrafo Ulises Nilo, quien documentó las acciones del grupo desde sus inicios, expresa que esta muestra representa el cierre de un ciclo y la salda de una deuda histórica tras años de censura y omisión institucional de las Yeguas del Apocalipsis.

Nilo comenzó a fotografiar a la dupla cuando apenas tenía 18 años y cursaba su segundo año de fotografía. Motivado por un espíritu de resistencia y oposición a la dictadura de Pinochet, acudía a cualquier manifestación artística o política que desafiara al régimen.

“Mi primer cruce, de muchos, con las Yeguas del Apocalipsis fué en 1988 en la Refundación de la Universidad de Chile. Yo era muy joven, venía de un colegio de curas y en dictadura no quedaba otra que querer documentar todo lo que fuera contracultura, todo lo no oficial que se opusiera. Lo punk y el arte siempre me atrajeron y ahí en la escena under me encontré con las Yeguas muchas veces más”, asegura.

Una de sus series más icónicas, las imágenes de los artistas montados sobre un caballo en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, nació de su curiosidad por documentar lo que ocurría en los márgenes. “Fui no más de curioso para ver qué es lo que iba a pasar. No tenía idea con qué me encontraría”, relata Nilo sobre aquel día en el campus Juan Gómez Millas.

En ese sentido, recuerda que las Yeguas del Apocalipsis se movían esencialmente por la escena punk y contracultural de los años 80.

“Donde había música punk es donde ellos aparecían”, recuerda el fotógrafo. En ese sentido, recalca que la muestra del Museo de Bellas Artes “hizo que los fotógrafos sacáramos nuestros archivos y mostramos cosas que no habíamos mostrado nunca”.

A la inauguración llegaron cerca de 2 mil personas, había fila para entrar a la sala de exposición y las edades de los asistentes eran muy diversas, lo que demuestra la importancia que tiene la dupla de artistas en la cultura.

Las Yeguas del Apocalipsis actuaron intensamente en Chile entre 1987 y 1993, cuestionando, a través de sus performances y acciones de arte, el contexto político y social de los últimos años de la dictadura y los primeros de la transición a la democracia.

Con la curaduría de Gerardo Mosquera, uno de los curadores más influyentes a nivel regional, la exposición reúne gran parte de la obra existente del colectivo, incluidas algunas piezas hasta ahora desconocidas, junto con registros y documentación de acciones efímeras provenientes del Centro de Documentación del Museo y de D21 Proyectos de Arte, con la colaboración de cerca de quince fotógrafos y audiovisualistas que documentaron la escena cultural de la época.

La retrospectiva da cuenta de la importancia de las Yeguas del Apocalipsis en el cruce entre arte, activismo y política, relevando no solo los temas de género, sino también sus contundentes cuestionamientos sociales y políticos, desarrollados en un contexto de dictadura, represión y silenciamiento de las disidencias sexuales, especialmente en los años en que el VIH era un tema prohibido y fuertemente estigmatizado.

Entre los registros que hoy forman parte central de la exposición destacan fotografías que, durante décadas, permanecieron guardadas. Algunas de ellas fueron tomadas por el fotógrafo Ulises Nilo, quien asistió a la inauguración y se mostró impactado por la respuesta del público. “Impresionante la convocatoria. Emocionante”, señaló, subrayando que le llamó especialmente la atención “que era muy variado el público, que había gente muy joven”, algo que demuestra “lo importante que son las Yeguas del Apocalipsis todavía”.

Durante esos años, las Yeguas del Apocalipsis operaban lejos del circuito oficial. “Eran súper under”, señala Nilo, recordando que la difusión era escasa y que rara vez aparecían en los medios. Aun así, coincidían constantemente en acciones políticas, tocatas y performances.

Con el tiempo, muchas de esas imágenes quedaron guardadas. Algunas nunca fueron copiadas ni exhibidas. “Yo las tenía guardadas, solamente tenía hojas de contacto”, cuenta. Fue recién a partir de la actual retrospectiva en el Museo de Bellas Artes que volvió a revisar su archivo.

“Busqué lo que tenía y encontré cosas que nunca nadie había visto… primera vez que se imprimen y que se muestran”, expresa.

Para él, la exposición tiene un valor que va más allá de lo artístico. “Es como saldar una deuda”, reflexiona, en referencia a la censura que enfrentaron en su momento. “De no haberlos puesto dentro del museo y ahora reconocer lo importantes que fueron, en el lugar más importante de Chile”.

La retrospectiva también evidencia el peso histórico de la fotografía como registro. “Hay espacios en la pared donde está descrita la performance, pero no hay foto, no hay registro”, observa. Y concluye: “Ahí uno se da cuenta de la importancia histórica que adquieren estos registros. Es el único testimonio que hay”.

La exposición Desbocadas. Yeguas del Apocalipsis. Retrospectiva estará en el Museo Nacional de Bellas Artes hasta el 19 de abril.