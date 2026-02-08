Paul Thomas Anderson, premiado por el Sindicato de Directores

‘Una batalla tras otra’, del cineasta Paul Thomas Anderson, fue votada la mejor película del año por el Sindicato de Directores de Hollywood este sábado en Los Ángeles, consolidándose como la gran favorita para los Premios Oscar.

El cineasta se impuso en una categoría que también incluía al mexicano Guillermo del Toro (‘Frankenstein’); Chloé Zhao (‘Hamnet’); Ryan Coogler (‘Sinners’); y Josh Safdie (‘Marty Supreme’).

La cinta, que sigue a un antiguo revolucionario estadounidense que intenta cuidar de su hija adolescente cuando el pasado regresa para pasar factura, conquistó el galardón considerado un termómetro sobre lo que puede ocurrir en los Premios de la Academia que cierran con broche de oro la temporada de premios de Hollywood el próximo 15 de marzo.

Termómetro para los Oscar

A lo largo de la historia de estos galardones, solo ocho ganadores de esta categoría no han logrado convertir su victoria en un Oscar a la mejor dirección, y únicamente dos filmes que obtuvieron el Oscar a mejor película no habían ganado previamente el premio del DGA. Thomas Anderson también venció en enero en los Premios de la Crítica Cinematográfica y en los Globos de Oro.

“Es un honor tremendo recibir esto”, dijo el director al aceptar el prestigioso premio en la gala celebrada en Beverly Hills. “Lo vamos a recibir con el amor con el que nos lo entregan y con el aprecio de todos nuestros camaradas en esta sala”, agregó. Anderson recibió la estatuilla de manos de Sean Baker, quien triunfó el año pasado con su oscura comedia “Anora”, también vencedora de los Oscar.

‘Una batalla tras otra’ (‘One Battle After Another’) tiene 13 nominaciones a los Oscar solo superada por la vampiresca ‘Pecadores’ (‘Sinners’), de Ryan Coogler, quien conquistó 16 nominaciones, un récord para los Premios de la Academia.

Otros premiados

Por otra parte, el oscarizado cineasta y periodista ucraniano Mstyslav Chernov conquistó el galardón a la película documental con su ‘2000 Meters to Andriivka’, que sigue a un pelotón ucraniano en una campaña para liberar una aldea ocupada por Rusia, y abre una ventana a la crudeza de la guerra.

“Da miedo vivir en un mundo en el que, en lugar de una cámara, tienes que tomar un arma para defender tu hogar, para defender aquello en lo que crees”, dijo Chernov en la glamorosa gala animada por el comediante Kumail Nanjiani.

El apartado de mejor ópera prima lo ganó Charlie Polinger por su cinta ‘The Plague’, imponiéndose a Hasan Hadi (‘The President’s Cake’); Harry Lighton, (‘Pillion’); Alex Russell, (‘Lurker’), y Eva Victor (‘Sorry, Baby’).

En cuanto a los premios de televisión, la serie ‘The Pitt’ ganó el premio a la mejor serie dramática por el trabajo de la directora Amanda Marsalis en el episodio ‘6:00 PM’; y en comedia, el actor Seth Rogen y el director canadiense Evan Goldberg se alzaron con el premio por su episodio ‘The Oner’ de ‘The Studio’. El premio a la categoría de miniserie fue para Shannon Murphy, directora de ‘Dying for Sex’.