Ministro de Ciencia, Aldo Valle: La creación de Latam-GPT es “defender la identidad propia”

Aunque la Inteligencia Artificial (IA) pareciera tener la respuesta a todo, no es lo mismo preguntar, solicitar información, traducir un documento en inglés que en español. Los modelos de lenguaje como ChatGPT, Gemini o DeepSeek se entrenan con grandes cantidades de textos, sin embargo, la mayor parte del contenido escrito en la red está inglés. Además, las grandes empresas dueñas de estos modelos también pertenecen al norte global, con estos antecedentes los modelos funcionan mejor en idiomas con más datos. Ante esta asimetría, este martes 10 de febrero se lanzó Latam-GPT, el primer Gran Modelo de Lenguaje abierto de la región, diseñado con identidad propia desde y para América Latina y el Caribe, y que es fruto de un trabajo coordinado por el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA) en colaboración con diversas entidades regionales.

Latam-GPT representa un avance relevante para la región al proponer un modelo de Inteligencia Artificial construido con idiomas, datos y contextos propios de América Latina y el Caribe, desarrollado por talento regional para la región.

A diferencia de los modelos entrenados principalmente con información en inglés y marcos culturales del norte global, Latam-GPT comprende los matices culturales, lingüísticos y los contextos históricos y políticos latinoamericanos.

Este modelo, desarrollado por investigadores, científicos y profesionales de la región, posiciona a América Latina no solo como usuaria de tecnología de vanguardia, sino como protagonista en su creación, fortaleciendo la capacidad regional para innovar con identidad propia.

A diferencia de las soluciones comerciales cerradas, Latam-GPT fue concebido como un bien público orientado a democratizar el acceso a esta tecnología y habilitar su uso en ámbitos estratégicos como educación, gestión pública e innovación productiva. Ello, gracias a su diseño de código abierto, que permitiría a universidades, gobiernos, startups y diversas comunidades, desarrollar soluciones propias sobre una base común, transparente y trazable.

Latam-GPT quiere romper los sesgos de acceso a tecnología, y “defender la cultura propia” explica el ministro de Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle. En conversación con El Mostrador el representante de la cartera plantea que el objetivo es defender la identidad cultural regional, reducir sesgos y garantizar un desarrollo ético y descentralizado, donde cada país aporte sus propios datos sin imposiciones. En ese sentido, Chile cumple un rol de liderazgo técnico y político, articulando cooperación regional e impulsando infraestructura como centros de datos y programas de capacitación, con impacto esperado en servicios públicos, educación, universidades y productividad.

— ¿Cuál es el objetivo estratégico de Latam GPT para América Latina y qué problema concreto busca resolver que hoy no cubren los modelos globales de Inteligencia Artificial?

—Lo primero es que se vuelve a fortalecer el primer sistema de Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe, sobre la base de que solo la comprehensión, el respeto mutuo y la fe en entender que necesitamos no depender de modelos de lenguaje o de plataformas digitales que no han podido, o finalmente no harían el mayor esfuerzo por desarrollar un modelo de lenguaje, como prioridad al menos, de nuestras tradiciones, nuestra lengua, nuestra idiosincrasia. Y que esa es una manera, de defender la propia cultura que es, en definitiva, defender la propia identidad. Y sobre la base entonces de una Inteligencia Artificial que no se van a imponer a los demás, que es el sistema abierto, que son las organizaciones de esos países que están siendo parte de manera autónoma sin que nadie les determine qué tipo de datos finalmente se van a incorporar en estos archivos.

—¿Cómo se asegurará que el desarrollo del modelo represente la diversidad cultural, lingüística y social de la región sin reproducir sesgos o desigualdades existentes?

—La recepción de datos se hace en los propios países que se están sumando, sin que eso tenga algo así como una administración central que no respete finalmente esas particularidades. Los registros que se van incorporando a la Latam-GPT pretenden precisamente que podamos, allí contener, reunir lo que es América Latina y el Caribe. Yo hablaba al inicio del respeto mutuo, y precisamente en ese sentido no se va a imponer a los países qué tipo de datos deban entregar. No se va a imponer en sí mismo un tipo modelo para los distintos países, porque eso sería reproducir, lo que, de algún modo, conocemos. Hay ya estudios en esto, el porcentaje de datos en español por ejemplo, en los modelos ya conocidos, no supera el 4%. En el caso de portugués, no supera el 2 o 3%. Y aquí tenemos nuestros datos, entonces la idea es los archivos estén no solo en un idioma, sino que se están considerando tres: español, portugués e inglés, porque, también se trata de contribuir con nuestra información, a esas otras plataformas que se están expresando en inglés, y precisamente dar información a esos países que tienen idiomas distintos, pero con nuestros propios datos, y no que queremos figurar de manera equivocada, muy errónea, y se consulta a los países del Norte de América, con los países que están al sur de América del Sur.

—¿Cómo se abordarán los temas de soberanía tecnológica y protección de datos en el entrenamiento y uso de Latam GPT?

—Hay aquí también un compromiso de entender que se trata de una inteligencia artificial con un sentido ético, precisamente de necesidades que la inteligencia artificial hoy día puede tener, necesidades a las cuales se puede responder, pero sin imposición, sin poner los algoritmos antes que la persona. Esto obviamente va a significar también que los países avancemos en marcos regulatorios y que los usos de los sistemas de inteligencia artificial respondan a unos ciertos estándares normativos, entre otras cosas, que necesitamos también proteger de las amenazas, de los riesgos que tiene la Inteligencia Artificial y que tienen los modelos de lenguaje artificial. En ese sentido, me parece a mí que en la medida en que no se trata de la decisión unilateral de una determinada plataforma, sino de la confluencia, de la concurrencia de diversas instituciones en la ejecutiva, obviamente de una institución social que ocurre voluntariamente, este proyecto me parece a mí que es la forma de garantizar que esas amenazas puedan ser mitigadas, contenidas y ojalá superadas.

—¿Qué rol tendrá Chile dentro del proyecto y qué beneficios concretos espera el país en términos de investigación, innovación y desarrollo económico?

—Desde luego, ha habido un liderazgo tecnológico a cargo del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, que se trata de una corporación de derecho privado, sin fines de lucro, pero que ha tenido apoyos públicos para avanzar en este proyecto. Esto significa un esfuerzo ya de tres años y de unas 60 instituciones que se distribuyen en 16 países de América Latina que están contribuyendo. A veces son órganos de gobierno, a veces son corporaciones universitarias o centros de investigación; a eso hay que agregar que ya 7 países se han unido a nivel de estado con este proyecto. Chile ha jugado un rol y el gobierno de Chile ha tenido ahí un liderazgo porque hemos ido uniendo a distintos países, Brasil, Panamá, Costa Rica, Perú, son países que se han ya incorporado en el proyecto a nivel de compromisos de los estados respectivos y también México, ha suscrito con Chile un memorándum de entendimiento para fortalecer.

Necesitamos una soberanía tecnológica. Es evidente que cada vez es relevante la autonomía que puedan lograr los países en esa mayor soberanía, independencia tecnológica, porque, dependemos de las capacidades que tengan los países para hacerse no solo como usuarios, o como receptores pasivos de tecnología, o sea, en otros países, lo que pueda construir, que los países puedan conservar sus instituciones, puedan desarrollar sus sistemas productivos. Por eso es muy importante avanzar en la institución, muy importante avanzar en la producción, y Chile está jugando un rol muy importante. En los países que no fortalezcan, por ejemplo, la adopción de las herramientas de la Inteligencia Artificial, bueno, en poco tiempo van a encontrar un impacto muy serio.

—Mirando a mediano y largo plazo, ¿Qué impacto espera que tenga Latam-GPT en sectores clave como educación, productividad, servicios públicos o industria tecnológica?

—Se han realizado esfuerzos en la necesidad de desarrollar también una infraestructura que les permita, por ejemplo, contar con data centers, centros de supercómputo y eso es lo que Chile está llevando adelante también. un Plan Nacional de data centers para traer inversión y montar con más centros de datos distribuidos en el país. Desde ese punto de vista, el impacto que esperamos es que, desde luego, esto sirva a las personas. Por ejemplo, Chile ya tiene alrededor de 117 algoritmos públicos, o sea, se usan los 117 algoritmos a efectos de mejorar la comunicación con los usuarios en los sistemas de salud, en los sistemas de subsidio, de aporte que hace el Estado de transferencias. Probablemente aquí tiene un gran impacto, sobre todo en los servicios públicos, pero también en las universidades, en el sistema educacional sean los primeros destinatarios y, desde luego, el sector productivo. Todavía tenemos una brecha, pero es muy importante que los sectores productivos incorporen herramientas de la Inteligencia Artificial. Se está llevando un plan de capacitación para sesenta y ocho mil trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. Estamos abordando integralmente las condiciones habilitantes para que la Inteligencia Artificial y la Latam-GPT siempre tengan un impacto, ciertamente, en nuestro país, pero también creemos que es muy importante que ello se extienda a otros países de América Latina porque necesitamos de esta cooperación.

La nueva administración del Ministerio de Ciencia

La empresaria chileno-estadounidense Ximena Lincolao asumirá a partir del 11 de marzo como titular en el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, según el gabinete anunciado por el Presidente electo José Antonio Kast.

Ximena Lincolao es profesora y cofundadora de Phone2Action y BuildWithin. En 2016 la revista Forbes la destacó como una de las cinco mujeres que estaba movilizando la comunidad latina en Estados Unidos, y en 2019 la revista Washingtonian la denominó como “Titán de la tecnología”.

—¿Existe una coordinación con la próxima ministra de Ciencia, Ximena Linconao?

—Sí, ya estamos trabajando, poniendo a disposición de la ministra, antecedentes, documentos que esperamos van a ayudar a la gestión de al menos los primeros días y primeros meses porque obviamente que no se asumen estos retos de un día para el otro. Se necesita de mucha atención y nosotros, de nuevo, nos importa mucho que el Estado tenga esa continuidad que finalmente va al beneficio de la política pública y sus objetivos. Y, sin ninguna duda, será una prioridad que, en efecto, si hay una política pública que impulsa el Ministerio de Ciencias, la nueva ministra y sus equipos, vienen muy comprometidas.

—¿Qué proyectos le preocupan, que sigan teniendo continuidad o cuáles son las principales líneas que cree que son fundamentales que perduren en el próximo gobierno?

—A nosotros nos interesa, por ejemplo, que se siga avanzando en materia legislativa, en proyectos de ley de Inteligencia Artificial, que daría el marco general para el uso de sistemas de Inteligencia Artificial en nuestro país, que consigue muy bien, por una parte, las garantías, los derechos fundamentales, que siempre en las interacciones humanas se producen diferencias de poderes, y hay unos que son más vulnerables, son más vulnerables, por ejemplo, niñas, los adolescentes, y por lo mismo necesitamos un marco regulatorio y, a su vez, que ese marco regulatorio también dé las certezas y las garantías que necesita el sector privado para desarrollar la industria, para desarrollar la innovación. También nos importa que se pueda continuar, y ojalá continúe lo antes posible, el proyecto de ley sobre transferencia tecnológica, que va a permitir, a nivel de la educación superior, incrementar sustantivamente la creación de bases científicas tecnológicas. Chile necesita dar un salto en este ámbito, y esa ley va a permitir que las universidades, que hoy día tienen trabas, desde un punto de vista legislativo, puedan, finalmente, sumarse y, entonces, las universidades, tanto públicas como privadas, a nuestro desarrollo tecnológico.

Y, desde luego, hay otras líneas de actividad muy importantes. Chile acaba, digamos, de tramitar ya totalmente el proyecto de ley que, en nuestro país, que es un Estado miembro asociado de la Organización Europea para la Experimentación Nuclear. Allí hay grandes oportunidades para el desarrollo de ciencias en nuestro país. Se van a poder incorporar a las instituciones que hace esta organización. Y estamos trabajando con la División Ventanas de Codelco, con la Universidad de Santa María, y con un Instituto de Empleo. Estos son los institutos que se financian por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Está alojado en la Universidad de Andrés Bello, desde luego, todas las acciones que se están llevando a cabo para capacitar futuros docentes. Hice la referencia hace unos minutos, de líneas de acción que esperamos nosotros, en la medida en que van en la misma dirección, de hacer énfasis en el desarrollo tecnológico. Yo no tengo duda de que para la nueva administración va a ser de la mayor prioridad.