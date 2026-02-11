Latam-GPT: el modelo de IA desarrollado en Chile que busca darle voz propia a América Latina

En un hito para el desarrollo tecnológico regional, el Presidente Gabriel Boric encabezó este martes el lanzamiento de Latam-GPT, el primer gran modelo de lenguaje abierto desarrollado en Chile y diseñado específicamente para responder a las realidades de América Latina y el Caribe.

La iniciativa marca un punto de inflexión para la region, ya que por primera vez no solo adopta inteligencia artificial creada en otras latitudes, sino que impulsa un modelo propio, entrenado para comprender sus lenguas, modismos, contextos culturales y desafíos sociales.

¿Qué es Latam-GPT?

Latam-GPT es un modelo de inteligencia artificial generativa, similar en arquitectura a otros grandes modelos de lenguaje globales, pero con una diferencia clave: fue concebido desde y para América Latina.

Su objetivo es mitigar los sesgos culturales, lingüísticos y contextuales presentes en modelos entrenados principalmente con datos del hemisferio norte. Para ello, integra:

18 terabytes de información en español, portugués e inglés.

en español, portugués e inglés. Más de 50 alianzas técnicas en 15 países de la región .

. Un enfoque de arquitectura abierta, que permitirá desarrollar aplicaciones y modelos derivados adaptados a distintos contextos locales.

El proyecto es impulsado por un modelo de colaboración público-privada sin precedentes que articula al Estado de Chile, la academia —a través del Centro Nacional de Inteligencia Artificial (CENIA)—, organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y líderes tecnológicos como Amazon Web Services (AWS), además del apoyo del Observatorio de Datos (DO).

Soberanía tecnológica en la era de la IA

Durante la ceremonia realizada en Televisión Nacional de Chile, el Presidente Boric enfatizó que el desarrollo de inteligencia artificial no es un asunto exclusivamente técnico, sino también cultural y estratégico.

“El lenguaje de hoy está muy determinado por la inteligencia artificial. No tenemos que temerle, tenemos que verla como oportunidad”, señaló el mandatario, agregando que crear un generador de lenguaje desde América Latina “es defender nuestra identidad y nuestro derecho a existir en la economía del futuro”.

El concepto central detrás de Latam-GPT es la soberanía tecnológica: que la región pueda no solo consumir tecnología, sino también diseñarla, gobernarla y adaptarla a sus propios valores democráticos y culturales.

En esa línea, el ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aldo Valle, sostuvo que la integración regional es la única vía realista para alcanzar una autonomía tecnológica con sentido democrático. El proyecto se enmarca en la Política Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, que ya registra un 78% de implementación.

Más allá del anuncio, Latam-GPT representa un cambio de paradigma regional, donde América Latina deja de ser exclusivamente usuaria de inteligencia artificial y comienza a posicionarse como creadora de tecnología estratégica.

¿Por qué es necesario impulsar IA desde Chile y América Latina?

Hoy, los principales modelos de IA del mundo son desarrollados por un pequeño grupo de empresas tecnológicas en Estados Unidos, Europa y China. Esto genera desafíos relevantes para América Latina:

Sesgos culturales y lingüísticos que no reflejan la diversidad regional.

que no reflejan la diversidad regional. Dependencia tecnológica y económica.

Escasa capacidad de incidencia en estándares éticos y regulatorios globales.

Impulsar un modelo propio permite fortalecer capacidades científicas, infraestructura de supercómputo, formación de talento y redes de colaboración regionales. Además, democratiza el acceso a tecnología de alto nivel para startups, empresas locales y gobiernos.

Según el director del CENIA, Álvaro Soto, Latam-GPT “no es un fin en sí mismo, sino una base tecnológica abierta” que permitirá crear soluciones adaptadas a necesidades concretas en sectores como salud, seguridad, economía y administración pública.

El proyecto ya contempla un repositorio consolidado de algoritmos públicos disponibles para distintos sectores estratégicos, con potencial de impacto en productividad que podría alcanzar hasta un 50% de la fuerza laboral, de acuerdo con estimaciones preliminares.

Infraestructura, datos y el futuro digital

El desarrollo de Latam-GPT también está impulsando inversiones en infraestructura tecnológica. Actualmente, el entrenamiento inicial del modelo se realiza en la nube, mientras se avanza en proyectos de supercómputo nacionales y regionales, incluyendo estudios de prefactibilidad para una red de alto rendimiento junto a la CAF.

En paralelo, el Plan Nacional de Data Center avanza con nuevas herramientas regulatorias y digitales para facilitar la inversión y fortalecer la capacidad de procesamiento de datos en el país.

Chile, junto a Brasil, es hoy uno de los líderes regionales en desarrollo de inteligencia artificial, con avances en formación —como la plataforma Chile Aprende IA, que cuenta con 143 programas formativos— y en la definición de perfiles laborales emergentes vinculados a esta tecnología.

Y es que en un escenario global donde la IA redefine la economía, la cultura y el trabajo, contar con capacidades propias no es solo una apuesta tecnológica, sino también una decisión política y cultural sobre el lugar que la región quiere ocupar en el siglo XXI.