John Malkovich regresa a Chile con obra basada en textos de Roberto Bolaño

El Teatro Nescafé de las Artes presentará el regreso a Chile del mundialmente conocido actor estadounidense John Malkovich, ahora con la obra “El infame Ramírez Hoffman”, con funciones el lunes 23 y martes 24 de marzo.

Tras debutar en nuestro país en 2012 con la obra “The infernal comedy”, el también productor y director de cine, reconocido además por actuar en más de 70 películas, entre estas “El imperio del sol”, “En la línea de fuego”, “El hombre de la máscara de hierro”, así como en “Las relaciones peligrosas”, protagoniza a modo de narrador este aplaudido montaje (con proyección en pantalla de subtítulos en español) basado en textos del escritor chileno Roberto Bolaño.

“El infame Ramírez Hoffman” presenta a John Malkovich acompañado por un trío musical liderado por Anastasya Terenkova (una de las pianistas más importantes de la actualidad) para, durante 90 minutos, y como si fuera un filme de suspenso, transportar al espectador a un mundo de misterio y peligro; una inquietante parodia sobre Ramírez Hoffman, un infame aviador-poeta (encarnado por el nominado al Oscar) que escribe poemas en el cielo mientras participa activamente del aparato represivo de la dictadura chilena.

De esta forma la obra, mientras se interpretan composiciones de Astor Piazzolla, Antonio Vivaldi, Erik Satie, Leonid Desyatnikov, Alfred Schnittke, Giovanni Sollima, Alberto Iglesias y Elm Rosenfeld, entre otros músicos, expone una sonoridad evocadora del tango que potencia la dimensión dramática, exponiendo a un personaje convencido que el arte puede justificar atrocidades, anteponiéndose a toda ética, creyendo que su obra debe ser respetada más allá de cualquier ideal humano.

Creada por Anastasya Terenkova y John Malkovich, y con gira por Estados Unidos, Moscú, Copenhague, Chipre, Lisboa, Lima, Sâo Paulo, Río de Janeiro, más Buenos Aires, “El infame Ramírez Hoffman” funde literatura, música y actuación para plantear una pregunta incómoda: ¿puede el arte valorarse por encima de la ética?, así como una advertencia: el arte puede convertirse en un instrumento del terror.

Las entradas estarán a la venta desde el sábado 21 de febrero, a partir de las 12:00 horas, a través del sistema Ticketmaster y en la boletería del Teatro (Manuel Montt 032, Providencia).