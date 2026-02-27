Rescatan hallazgo arqueológico en construcción de nuevo CESFAM en Santiago

A toda marcha avanzan los trabajos en la Dirección de Salud de la Municipalidad de Santiago para concretar la tan esperada inauguración del CESFAM Erasmo Escala, emplazado en el Barrio Yungay.

La iniciativa, que se extiende por más de una década en su construcción, busca aliviar la alta demanda de atención que actualmente enfrenta el Centro de Salud Familiar Ignacio Domeyko, el cual llega a más de 85 mil inscritos.

La necesidad de contar con un nuevo CESFAM en la zona norte de la capital surgió hace más de una década (2012), debido al crecimiento poblacional en el sector. El terreno, disponible en calle Erasmo Escala 2767, en el barrio poniente de la comuna, se definió tras la demolición del Colegio Edmundo D’Amicis, gravemente afectado por el terremoto de febrero de 2010.

Este establecimiento escolar atendía a niños con discapacidad y al ser derrumbado en septiembre de 2012, permitió destinar el espacio para la construcción del nuevo centro de salud.

Sin embargo, durante el inicio de las obras, en diciembre de 2015, se produjo un hallazgo arqueológico de gran relevancia: Una bóveda de cañón de comienzo del siglo XX, perteneciente al antiguo alcantarillado de Santiago, que atravesaba ductos de agua que en su momento distribuían el recurso hídrico a gran parte de la ciudad.

Este descubrimiento obligó a detener la construcción por dos años, entre 2016 y 2017, mientras se ejecutaba un proyecto de conservación en el lugar, que fue supervisado por el Consejo de Monumentos Nacionales. Gracias a esta intervención, el hallazgo fue preservado e integrado al diseño definitivo del CESFAM.

Hoy, en el hall central del establecimiento, los usuarios y funcionarios que visiten el lugar podrán observar la bóveda arqueológica a través de un piso vidriado, que conecta simbólicamente el Santiago antiguo de inicios del siglo XX con el actual, donde la salud comunitaria y la preservación del patrimonio se entrelazan.

De esta manera, el CESFAM Erasmo Escala no solo constituye una infraestructura moderna al servicio de la comunidad, sino que también un espacio que honra y preserva la memoria histórica de la ciudad.