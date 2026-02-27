UC dice adiós a Adolfo Flores, fundador de radio Beethoven

La Universidad Católica dijo adiós al músico Adolfo Flores, cuyos funerales se realizaron este jueves en el Cementerio General de Santiago.

“Despedimos con profundo pesar a Adolfo Flores Sayler, músico extraordinario, académico comprometido y uno de los grandes gestores culturales de nuestro país. Su aporte al desarrollo de la música en Chile, especialmente a través de Radio Beethoven, abrió caminos inéditos de acceso a la cultura para miles de personas”, señaló Juan Carlos de la Llera, rector de la Universidad Católica, a Visión Universitaria UC.

“Fue un hombre generoso, visionario y profundamente humano, cuyo legado permanecerá vivo en Chile, en nuestra comunidad universitaria y en todos quienes tuvieron el honor de trabajar y aprender junto a él”.

Trayectoria

Adolfo fue uno de los contrabajistas más destacados de su generación e integró algunas de las agrupaciones de cámara más relevantes del país, como el Sexteto Hindemith 76. También formó parte de la emblemática Orquesta de Cámara de la Universidad Católica hasta mediados de la década de 1970.

Flores además colaboró estrechamente con Fernando Rosas. Fue este último, entonces director del Departamento de Música, quien lo invitó a integrarse a la Orquesta de Cámara y a incorporarse como docente del Instituto de Música UC hasta 1976, donde llegó a ocupar el cargo de secretario académico.

En el año 1976 renunció luego que Fernando Rosas fuese exonerado por razones políticas, pero continuaron con su labor cultural de manera autónoma. Ese mismo año fundaron la Agrupación Musical Beethoven y abrieron innovadores caminos que ampliaron el acceso a la música clásica, a través de la Radio Beethoven —que inició sus transmisiones en marzo de 1981— y la Fundación Beethoven.

Rechazó el exilio

Gonzalo Saavedra, académico de la Facultad de Comunicaciones y presidente del consejo editorial del directorio de Radio Beethoven, contó a Visión Universitaria que tras su salida de la UC estaban en la duda de si se quedaban o no en el país.

“Finalmente prefirieron quedarse en Chile y con enorme esfuerzo montar una temporada de conciertos con los mejores solistas internacionales que podían llegar al país, con la ayuda del cardenal Silva Henríquez, que prestó los lugares para hacer los primeros conciertos de la Agrupación Beethoven. Fue una amistad muy profunda la que tenían ellos, lo veía casi como un hermano. Así lo decía el propio Adolfo cuando hablaba de Fernando Rosas”, recordó.

Magdalena Amenábar, profesora de la Escuela de Teatro UC y colaboradora de la radio, también destaca la relación entre Fernando y Adolfo y cómo sus personalidades se complementaban a la hora de trabajar.

“Fernando Rosas, al igual que Adolfo, era un soñador. Pero Adolfo creo que pudo gestar muy bien todas esas cosas que se les ocurrían juntos, porque era realmente el elemento ejecutante de esa dupla”, cuenta.

Claudio Rolle, director del Instituto de Historia UC, hace hincapié en el desarrollo de Adolfo como gestor cultural: “Tenía un gran talento para la organización y la gestión musical; por ello trabajaron muy estrechamente Rosas y Flores”, explica, y agrega: “Juntos fueron capaces de crear un modo de servir a la cultura con libertad, manteniendo el servicio que la UC había dado en los años precedentes en el campo musical”.

Trabajo en radio Beethoven

Adolfo Flores ejerció el cargo de director de Radio Beethoven, durante cuatro décadas, liderando a través de la transición a la tecnología digital y varios cambios de propiedad, que incluyeron el período 2006-2019 en que fue parte del Grupo Dial de Copesa.

Fue también quien convocó a los productores históricos de la radio para impulsarla nuevamente a partir del 1 de abril de 2020, esta vez bajo el alero de la Universidad de Católica, durante la rectoría de Ignacio Sánchez.

“Para él fue muy importante poder continuar el proyecto de Radio Beethoven en 2020, después de que se cerrara en noviembre de 2019, gracias a la gestión de la Universidad Católica, que permitió que siguiera adelante. Fue una alegría tremenda, porque Radio Beethoven, en realidad, era su vida”, cuenta Erik Rojas, director y productor de la radio.

Primer contrabajista

Adolfo Flores nació en Santiago, en 1941. Se formó como contrabajista en la Universidad de Chile y fue primer contrabajista de las orquestas Filarmónica de Santiago y Sinfónica de Chile. Con la Orquesta de Cámara de la Universidad Católica, realizó giras a Estados Unidos, Europa y diversos países de América Latina. También fue parte del reconocido conjunto Pro-Música.

Además, antes de integrarse a la UC, viajó a Estados Unidos con una beca de la OEA y obtuvo por concurso un puesto en la American Symphony.

Compuso música incidental para el teatro, el cine, la televisión y la radio, como por ejemplo, para los montajes teatrales “Todas las colorinas tienen pecas” y “Al principio existía la vida”, para los documentales “Huachipato” y “El Teniente”.

Tiene un catálogo de obras de concierto, para diversas conformaciones instrumentales, entre ellas “Seat” y una orquestación propia de “Ofrenda Musical” de Johann Sebastian Bach.

Fue un intrépido gestor cultural, con un trabajo que incluso fue reconocido por la Archi, cuando fue elegido primer vicepresidente de la Directiva Nacional de ese gremio para el periodo 1999-2001. Asimismo, ejecutó abundantes acciones concretas para incrementar el acceso de la ciudadanía a la música y al arte.