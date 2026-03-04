Inauguran exposición sobre “joyas para la reconstrucción de Chile” tras golpe de 1973

¿Dónde descansan los metales de “Comprométase con Chile?” Con esta pregunta comienza la exposición “Comprométase con CHILE. Transmutar el compromiso amoroso por un fin patriótico”, que surge de la investigación artística desarrollada por la artista Milena Moena Moreno hace cuatro años.

Esta muestra revisita y analiza los archivos de la campaña homónima impulsada en los primeros días de la dictadura cívico-militar, por la Junta Militar, Círculo de Publicistas y medios de difusión del país.

La iniciativa promovía la donación de anillos de matrimonio y otras joyas de oro como gesto de compromiso patriótico para contribuir a la economía nacional, en el marco de la denominada “Reconstrucción Nacional”. A cambio, las personas recibían un anillo de cobre, los que fueron confeccionados por la Asociación de Joyeros y Relojeros.

A partir del trabajo con archivos, periódicos de la época, documentos oficiales y publicaciones de mujeres simpatizantes, la artista desarrolló un cuerpo de obra como parte del proceso y cuyos resultados se darán a conocer en la exposición.

Su investigación examina cómo el amor, el sacrificio, y la patria fueron utilizados para modelar un ideal de mujer asociado a los roles de madre, esposa y dueña de casa. El análisis pone en evidencia dimensiones simbólicas y de género presentes en la campaña, y su vigencia en el presente.

Así, una serie de piezas o artefactos artísticos dialogan con la búsqueda que propone esta investigación, que no solo conectan pasado y presente sino también abarcan el impacto que tuvo la campaña en dimensiones económicas, políticas y culturales.

“Para mí, es muy importante trabajar con la memoria porque desde este lugar nacen preguntas todavía abiertas de nuestro pasado reciente”, comentó Moena.

“Además, a través de esta exposición queda en evidencia cómo el amor, el sacrificio y la patria fueron utilizados como herramientas que moldean el rol de la mujer chilena de ‘madre, esposa y dueña de casa’ ”, agregó.

Desde su práctica como orfebre, el cobre para Moena Moreno es un punto de inflexión conceptual y material en este proyecto. Ante la ausencia del anillo original –del cual solo existen registros fotográficos–, en 2023 realizó una réplica que utilizó un mes como acción performática.

Cynthia Shuffer, curadora de la muestra y académica de la Universidad de Santiago de Chile, comentó que “esta exposición forma parte de una extensa investigación artística que desentraña y presenta una serie de reflexiones críticas sobre este olvidado episodio de nuestra historia”.

“La aparición o no del anillo nos invita a preguntarnos por el destino de los metales donados, y también a reflexionar sobre cómo estas estrategias persisten en la memoria colectiva, a nivel local y global”, expresó Shuffer.

El proyecto propone llegar a un amplio público intergeneracional y diverso: artistas y profesionales de la cultura y las artes, especialistas en los campos del archivo, la memoria y el género, comunidades educativas, vecinos y vecinas del barrio, y personas interesadas en la reflexión sobre las artes, el género, la memoria, las materialidades y sus simbolismos.

La inauguración será el próximo jueves 12 de marzo a las 18:00 horas, en la Galería La Memoria del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (Matucana 501, Metro Quinta Normal).