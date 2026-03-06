Exposición “Kelluwün” en Centro Cultural de España

Centro Cultural de España, Providencia 927, Providencia.

Viernes 13 al sábado 21 de marzo.

“Kelluwün” es un concepto que en mapuzugun significa ayuda mutua o colaboración recíproca. En este sentido, en el territorio, el “kelluwün” fortalece la identidad, fomenta el sentido de pertenencia y se convierte en una herramienta de resistencia frente a la discriminación y la pérdida cultural.

Inspirados en este principio, la Fundación Kelluwün y la AECID pusieron en marcha el año pasado el proyecto “Kelluwün Choyün: semillas que crean futuro”, que busca, a través del cine y las artes, que las infancias mapuche recuperen el conocimiento de sus territorios, experimenten nuevas técnicas y cuenten sus propias historias mediante la autorepresentación.

Un total de 17 niños y niñas mapuche de la Escuela Rural Trumpulo Chico, en Padre Las Casas, participaron el año pasado en talleres audiovisuales, de música y sonido y artes visuales, en los que exploraron su entorno, sus memorias familiares y su identidad y descubrieron nuevas formas de imaginar su futuro a través del arte.

El resultado de esos talleres se exhibirá en una muestra a partir del próximo 13 de marzo en el CCESantiago, que irá precedida de un conversatorio con artistas, docentes y mediadores culturales, en el que se abordará la importancia de integrar programas artísticos y de revitalización lingüística en el sistema educativo formal para impulsar el espíritu crítico en las infancias mapuche y la propia representación de su territorio.

La iniciativa contó con la participación de artistas nacionales e internacionales de extensa trayectoria, como Claudia Huaiquimilla, directora de la película “Mala Junta”; Eli Wewentxu, violinista y artista sonoro de Chomío; Gabriela Sandoval, directora de festivales como SANFIC; Ramón Cayumil, músico y epewtufe (narrador oral) de Nueva Imperial; y Francisca Durán, artista canadiense de medios experimentales, entre otras figuras.

“El objetivo de la muestra -que estará disponible hasta el 21 de marzo- es demostrar a los niños y las niñas mapuche que también pueden soñar con ser artistas, que los sector rurales y los mapuche no tenemos que sentirnos ajenos al cine y el arte y que estos pueden transformar los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde una mirada intercultural y territorial”, dice Jeannette Paillan, directora de Fundación Kelluwün y Kelluwün Media, dedicadas a promover la soberanía narrativa, la autorrepresentación y el fortalecimiento de las identidades en las infancias mapuche.

Tanto los talleres como la muestra forman parte de una iniciativa más amplia de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), a través de su Programa Indígena, que se desarrollará en Chile y Argentina entre 2025 y 2026.

Además del proyecto “Kelluwün Choyün: semillas que crean futuro”, la fundación desarrollará “Kelluwün Semillero”, dirigido a jóvenes mapuche de Gulumapu (Chile) y Puelmapu (Argentina) con interés por desarrollar sus proyectos audiovisuales desde cero.

“El cine en en el territorio mapuche es relativamente reciente, de hace 15 ó 20 años, a diferencia por ejemplo de México, que hoy en día tiene importantes referentes indígenas en su industria audiovisual, lo que de alguna manera nos inspiró para iniciar nuestros propios procesos de producción. El cine a veces se cuestionaba y se concebía como algo muy occidental, muy de afuera, pero gracias al compromiso de muchos realizadores se empezó a entender que el cine no solo puede ser una herramienta de denuncia, sino también de fortalecimiento de nuestra identidad mapuche”, apunta Paillan.

Con una duración de 24 meses, ambos proyectos marcan un hito en la colaboración internacional para el desarrollo cultural en Chile y posicionan a La Araucanía como un territorio clave en la promoción del cine y las artes indígenas.