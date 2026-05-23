Conductor de bus volcado en Ruta 5 Sur queda en libertad con arraigo nacional

El conductor del bus que se volcó el viernes en la Ruta 5 Sur, a la altura de Teno, en la región del Maule, fue formalizado este sábado por los delitos de cuasidelito de homicidio, lesiones graves y lesiones menos graves. Tras la audiencia, quedó en libertad, pero sujeto a la medida cautelar de arraigo nacional.

Según la Fiscalía, la pérdida de control del vehículo se habría originado por una afección de salud del chofer. La fiscal (s) de Curicó, Maite Mendiburu, detalló que “el imputado habría perdido el control del vehículo debido, presumiblemente, a una afección física asociada a una enfermedad de base, aparentemente diabetes, lo que habría ocasionado que, al enfrentar una curva, se volcara e impactara contra un poste”.

Dos fallecidos y 31 heridos

El accidente ocurrió durante la tarde del viernes en la Ruta 5 Sur, cuando el bus de la empresa Turbus se salió de la calzada en una curva, volcó y chocó contra un poste. El siniestro dejó como saldo dos personas muertas y 31 lesionadas, de las cuales al menos 15 resultaron con heridas de diversa consideración.

En la audiencia de formalización se declaró legal la detención del imputado y se le imputaron los delitos correspondientes. Si bien la Fiscalía determinó en primera instancia que el volcamiento se debió presumiblemente a la enfermedad de base del conductor, la investigación continuará para esclarecer todas las circunstancias del hecho.