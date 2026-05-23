Trump adelanta que están en los “detalles finales” de un acuerdo de paz con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este sábado que las negociaciones con Irán se encuentran en la etapa final y adelantó que próximamente se anunciará un acuerdo que incluiría la reapertura del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el comercio mundial de petróleo.

El anuncio fue realizado a través de una publicación en Truth Social, luego de que el mandatario sostuviera conversaciones telefónicas con aliados del golfo Pérsico y con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

“Se ha negociado un acuerdo, pendiente de su finalización, entre los Estados Unidos de América, la República Islámica de Irán y los demás países mencionados”, escribió Trump en la red social.

El mandatario detalló que en las conversaciones participaron líderes de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Pakistán, Turquía, Egipto, Jordania y Baréin.

“Actualmente se están discutiendo los aspectos y detalles finales del Acuerdo, que se anunciarán próximamente. Además de muchos otros elementos del Acuerdo, se abrirá el Estrecho de Ormuz”, agregó.

Trump también reveló que mantuvo una conversación telefónica con Netanyahu, asegurando que “transcurrió muy bien”.

El anuncio ocurre en medio de semanas de negociaciones multilaterales marcadas por la tensión regional y por la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas marítimas para el transporte global de petróleo.

En paralelo, el mandatario estadounidense confirmó que canceló su asistencia a la boda de su hijo Donald Trump Jr. con Bettina Anderson, programada en Bahamas, para permanecer en Washington.

“Aunque tenía muchas ganas de estar con mi hijo, Don Jr., y el miembro más reciente de la familia Trump, su futura esposa Bettina, circunstancias relacionadas con el gobierno, y mi amor por los Estados Unidos de América, no me permiten hacerlo”, escribió.

El propio Trump ya había adelantado el jueves, desde la Oficina Oval, que la situación con Irán estaba afectando sus planes personales.

“Tengo una cosa llamada Irán, y otras cosas”, comentó ante periodistas. Luego añadió en tono irónico: “Si voy, me matan. Si no voy, me matan. Por las noticias falsas, claro”.