3° Encuentro Nacional de Cantoras de Copiapó

Encuentro Nacional de Cantoras de Copiapó

Sala de Cámara, Avenida Alameda Manuel Antonio Matta 260, Copiapó.

Viernes 13 de marzo – 19:00 horas.

El evento es organizado por la Municipalidad de Copiapó, a través de su Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio, el Día de la Cantora Chilena, y se celebrará por tercera vez en la comuna, con “Charo” Cofré como principal invitada.

Inspirada desde sus inicios por Violeta Parra y enriquecida posteriormente por las influencias que encontró en Europa, María Rosario “Charito” Cofré Garcés ha construido una trayectoria marcada por la calidez del folclore campesino y la valentía de un cancionero reflexivo, profundo y denunciante. Su voz —dulce y firme a la vez— ha sabido llevar las historias del pueblo chileno por escenarios nacionales e internacionales, manteniendo viva la memoria y la identidad de nuestras raíces.

Su nombre y su rostro resonaron con fuerza en Chile tras obtener el triunfo en la competencia folclórica del Festival de Viña del Mar de 1973, con la interpretación del tema “Mi río”, de Julio Numhauser. A ello se suma su recordada participación en la musicalización del disco infantil “Tolín, tolín, tolán”, un éxito inesperado que terminó por coronar una carrera entrañable y profundamente recordada por distintas generaciones.

“Charito es un rostro que, sobre todo las generaciones mayores, tenemos muy presente. Su fuerza y su talento representan el espíritu de toda una época, y para nosotros es un honor y un orgullo, desde la Municipalidad de Copiapó, poder recibirla en nuestra comuna en una fecha tan especial como el Día Nacional de la Cantora Chilena”, señaló el alcalde (s) David Vásquez.

La invitación

En el 3° Encuentro de Cantoras también se presentarán otras destacadas exponentes del género provenientes de distintos territorios del país.

Esta conmemoración reunirá generaciones sobre el escenario y contará con la presencia de Johanna Reyes, intérprete, gestora cultural y actual delegada de la Asociación Nacional de Cantoras de Chile; Sandra Aliaga, oriunda de Punta Arenas y radicada en Santiago, presidenta de la Asociación Nacional de Cantoras de Chile, quien compartirá escenario en dúo con Elizabeth Arellano, de Santiago. A ellas se sumarán Emma Madariaga(Valparaíso), Daniela Bustos (Chañaral) y Bania Cerda (Santiago), quien cantará junto a su hija Antonia Hernández, de 16 años, dando vida a una tradición que continúa floreciendo en nuevas voces.

“Tendremos rodeo, canto campesino, paya y tonada popular”, adelantó Johanna Reyes respecto del repertorio que interpretarán las artistas, mostrando la riqueza y diversidad de estilos que conviven en el canto femenino chileno.

Por su parte, el director del Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio, Mauricio Ceriche Neira, destacó que marzo será un mes especialmente nutrido de actividades vinculadas al folclore nacional. “Tendremos caporales, cueca, pero también ensambles y conciertos sinfónicos. La cartelera está muy nutrida, lo que forma parte de la apuesta por democratizar el acceso a las actividades artísticas”, señaló.

Desde el Departamento de Cultura, Turismo y Patrimonio de la Municipalidad de Copiapó invitan a la comunidad a seguir sus redes sociales Facebook (cultura.copiapo.cl), Instagram (cultura.copiapo.cl) y su Canal de WhatsApp (Cultura – Municipalidad de Copiapó) para conocer más detalles de esta actividad y de las próximas programaciones culturales.