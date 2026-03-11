Orquesta Sinfónica Nacional abre su temporada 2026 con el debut en Chile de dos destacadas artistas

La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile dará el vamos a su nueva temporada con un concierto que reúne a dos destacadas figuras femeninas en el escenario, en un mes marcado por la fuerte presencia de mujeres en la batuta.

El concierto, apoyado por la Embajada de Grecia, se presentará el viernes 13 y sábado 14 de marzo a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica, y contará con la dirección de la maestra griega Zoe Zeniodi y la participación de la pianista rusa Asiya Korepanova como solista invitada.

Actual directora principal de la Filarmónica de Buenos Aires, Zeniodi ha desarrollado una destacada carrera internacional, dirigiendo importantes orquestas en Europa, América y Asia, y presentándose en salas como el Carnegie Hall y la Filarmónica de París.

“Es la primera vez que conduzco en Chile y tengo que decir que estoy extremadamente emocionada de trabajar con esta maravillosa orquesta. Muy feliz y honrada de iniciar la temporada con un repertorio tan majestuoso”, expresó la maestra.

El programa, de gran fuerza y que combina lo clásico y lo contemporáneo, tendrá una primera parte dedicada a la música de Ludwig van Beethoven, incluyendo dos obras de su autoría. La primera será la célebre Obertura Egmont, inspirada en el drama de Johann Wolfgang von Goethe. Compuesta entre 1809 y 1810, retrata el heroísmo y la lucha por la libertad del conde Lamoral de Egmont, figura histórica cuya muerte representó la resistencia contra la dominación. La directora destaca su simbolismo: “Es una obra contra la opresión y un llamado a la paz. En tiempos de tanta turbulencia en el mundo, es importante recordar que la música siempre puede acompañarnos y darnos esperanza”.

Tras ello vendrá la interpretación del Concierto para piano n.º 5 en mi bemol mayor, op. 73, “Emperador”, una de las más afamadas obras del genio de Bonn y del repertorio pianístico universal. Estrenado en 1811 en Leipzig, el concierto se distingue por su carácter monumental y por el diálogo permanente entre el piano y la orquesta. Junto con ello, la obra tiene un gran significado histórico para esta orquesta, pues la interpretó en 1984 junto al legendario pianista Claudio Arrau en la Catedral Metropolitana de Santiago, bajo la dirección del maestro Víctor Tevah.

La obra tendrá como solista en esta ocasión a la destacada pianista rusa Asiya Korepanova, quien también debutará junto a la Sinfónica Nacional de Chile. Reconocida internacionalmente por su virtuosismo y amplitud de repertorio, además de pianista es compositora y artista visual. Ha interpretado más de sesenta conciertos para piano y se distingue por proyectos creativos que integran música, poesía y artes visuales.

En tanto, la segunda parte del programa contará con la Sinfonía n.º 5, “A la memoria de mis padres”, del compositor georgiano Giya Kancheli. Será la primera vez que la orquesta interprete esta obra escrita en 1977, la que se caracteriza por una profunda intensidad espiritual y la combinación de elementos del folclore georgiano con la tradición sinfónica europea, creando un lenguaje sonoro marcado por contrastes, silencios y una poderosa dimensión introspectiva.

Junto con las funciones, el miércoles 11 se desarrollará también una masterclass con la solista en piano, mientras que el viernes 13 a las 18:00 horas se retomará “La Previa”. Ambas iniciativas son gratuitas, coordinadas por el Área de Educación y Mediación del CEAC (con cupos limitados e inscripción a través de www.ceacuchile.cl/educativo/la-previa) y cuentan con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La temporada de la Sinfónica Nacional continuará el viernes 20 y sábado 21 de marzo con un concierto que tendrá en la dirección a otra destacada batuta femenina, la directora invitada y consejera artística del elenco, Barbara Dragan. La maestra abordará un programa que tendrá obras de la compositora chilena Leni Alexander, el checo Antonín Dvořák y el ruso Alexander Scriabin.

Las entradas para todos los conciertos de la temporada están disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida Metro Baquedano). Más información en ceacuchile.cl.