Homenaje a Marco Antonio de la Parra en Universidad Finis Terrae

La temporada 2026 de Teatro Finis Terrae abre con un tributo a la larga trayectoria del destacado psiquiatra, dramaturgo y actor, Marco Antonio de la Parra, quien es también su director artístico.

Premio a las Artes Escénicas Nacionales Presidente de la República 2025, Premio Max Hispanoamericano de las Artes Escénicas (España) y Premio a la Trayectoria de las Artes Escénicas (Chile), ha escrito más de cien obras y fue el homenajeado en la última edición del Festival Internacional Teatro a Mil.

El especial incluye la reposición de una sus obras más icónicas, La pequeña Historia de Chile –distinguida por el Círculo de Críticos de Arte como Mejor remontaje 2025–; y de su último unipersonal autobiográfico, Mister Shakespeare, interpretado por el propio autor bajo la dirección actoral de Pablo Schwarz, que también tuvo elogiadas presentaciones en Teatro La Abadía de Madrid. Ambos montajes, además, tuvieron funciones a tablero vuelto en Teatro a Mil 2026.

“Estoy muy contento y francamente orgulloso. La programación 2026 de Teatro Finis Terrae comienza con dos obras mías: a partir del 12 de marzo regresa La pequeña historia de Chile, una nueva versión de la obra que debe estar dentro de mis tres favoritas de las más de cien que he escrito; dirigida por Pancho Krebs en una propuesta desopilante, divertida y muy crítica con un elenco fenomenal”, dice Marco Antonio de la Parra.

Esto sobre la pieza que vuelve bajo la dirección de Francisco Krebs (galardonado con el Premio Ópera XXI a la Mejor Producción Latinoamericana, España) y protagonizada por Paola Volpato, Camila Hirane, Cristián Carvajal, Manuela Oyarzún y Mauricio Flores.

La producción Teatro Finis Terrae –que se estrenó con gran éxito el año pasado en esta sala gracias al financiamiento de la Convocatoria 2024 de Teatros Universitarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio – muestra a cinco profesores que habitan una sala de clases vacía; poblada, sólo, por pupitres, donde representan distintos rostros y épocas del Chile profundo.

Surge como el relato imposible de la historia de Chile y el maltrato del oficio de maestro en una circunstancia delirante donde el caos ha reemplazado el orden y los estudiantes han desaparecido. No se sabe si los profesores están vivos o muertos y el liceo parece más un naufragio que un colegio.

El ciclo finaliza el mes con sólo cuatro funciones de Mister Shakespeare. La más reciente obra escrita e interpretada por De la Parra bajo la dirección de Pablo Schwarz, se trata de un monólogo íntimo y fragmentado que mezcla pasajes del dramaturgo inglés, William Shakespeare, con pensamientos y experiencias de su propia vida.

En medio de un salón de pool, no se sabe si un actor, un psiquiatra o un dramaturgo –que dice llamarse William Shakespeare–, sostiene una conversación con un personaje invisible y se cuestiona la vigencia del arte y el agotamiento emocional que conlleva la creación. Mientras pincha vinilos en una tornamesa, comparte las contradicciones de su camino artístico, el absurdo de consolidarse como un artista de renombre y la condena de estar atrapado en la eternidad de su obra: el cuerpo se desgasta, el cáncer lo consume, pero la muerte no llega.

“Es un juego de espejos, de sorpresas. De repente aparece un psiquiatra que dice llamarse Shakespeare y un dramaturgo del teatro isabelino, llamado Marco de la Parra. Las sorpresas son múltiples y van cambiando a lo largo de la obra. Es una partida de pool con la eternidad (…) se convirtió para mí en una especie de enciclopedia, de autobiografía. Tiene cosas de mi familia, cosas personales, aspiraciones, secretos. Esto del enfermo que escribe y que no muere, de escribir para no morir”, concluye De La Parra.

Después de este ciclo de marzo, la cartelera del Teatro Finis Terrae continuará en abril con la obra Acreedores, un clásico del teatro universal del dramaturgo sueco August Strindberg, protagonizada por Mario Horton, Francisco Reyes y Trinidad González.

COORDENADAS

LA PEQUEÑA HISTORIA DE CHILE

12 al 22 marzo

Duración: 85 min

MISTER SHAKESPEARE

26 al 29 marzo

Duración: 60 min

jueves y viernes, 20.30 h; sábados y domingos, 19 h

$15.000- Gral. / $9.000, personas mayores/ $7.500, estudiantes y Súper Jueves

Teatro Finis Terrae

Av. Pocuro 1935, Providencia.

https://teatrofinisterrae.cl/cartelera-teatro-finis-terrae/

RESEÑA LA PEQUEÑA HISTORIA DE CHILE

Cinco profesores habitan una sala de clases vacía, poblada solo por pupitres, donde representan distintos rostros y épocas del Chile profundo. No sabemos si los profesores están vivos o muertos y el liceo parece más un naufragio que un instituto. No queda otra cosa que la fábula o el sueño o la amnesia. No queda otra cosa que el teatro y el relato desesperado y desesperante de un país que parece sobrevivir apenas como quizás un mito. A través del humor negro y con un lenguaje ágil y simbólico, la obra propone una perspectiva crítica de la educación pública y la construcción de la identidad nacional. Escrita en 1994 por uno de los dramaturgos más importantes de Hispanoamérica, el premiado escritor chileno Marco Antonio de la Parra, esta nueva versión escénica cuenta con la dirección del también galardonado director Francisco Krebs.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia: Marco Antonio de la Parra | Dirección: Francisco Krebs | Elenco: Paola Volpato, Cristián Carvajal, Camila Hirane, Manuela Oyarzún y Mauricio Flores | Diseño integral: Pablo de la Fuente | Composición musical: Alejandro Miranda | Realización vestuario: Nicole Salgado | Asistencia de dirección: Fernanda Letelier | Asistente diseño: Spike Blanch | Participación especial: Fernando Solís | Producción técnica: Eleodoro Araya | Una producción Universidad Finis Terrae 2025: Escuela de Teatro, Facultad de Artes; Teatro Finis Terrae; y Dirección de Creación Artística| Creación financiada por la Convocatoria Pública 2024 de Teatros Universitarios del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

RESEÑA MISTER SHAKESPEARE

Es un monólogo íntimo y fragmentado que reflexiona sobre el desgaste creativo y la autoexplotación como medio de producción en un entorno artístico precarizado. En medio de un salón de pool, un actor, un psiquiatra o un dramaturgo, que dice llamarse William Shakespeare, sostiene una conversación con la audiencia cuestionando la vigencia del arte y el agotamiento emocional que conlleva la creación. Mientras este sujeto agotado pincha vinilos en una tornamesa, comparte las contradicciones de su camino artístico, el absurdo de consolidarse como un artista de renombre y la condena de estar atrapado en la eternidad de su obra: el cuerpo se desgasta, el cáncer lo consume, pero la muerte no llega. El montaje se sustenta en el despliegue de un actor mayor mezclando referencias históricas, filosóficas y personales en un tono que oscila entre la ironía y la melancolía, y que invita a reflexionar sobre la inevitable decadencia del cuerpo, la lucha constante entre la finitud humana y la aspiración a lo eterno. La figura de este sujeto moribundo, multifacético y contradictorio se convierte en un símbolo de la búsqueda de sentido a través del arte, la memoria y la palabra. Ésta es una obra con tintes autobiográficos donde se funden las plumas de Marco Antonio de la Parra y William Shakespeare.

FICHA ARTÍSTICA

Dramaturgia e interpretación: Marco Antonio de la Parra | Dirección: Pablo Schwarz | Diseño de iluminación Eleodoro Araya Teatro Finis Terrae | Producción artística: Verónica Díaz | Coproducción Teatro Finis Terrae 2025 | Video: Vicente Palominos | Con el auspicio de Universidad Finis Terrae y Centro Comunitario Matta Sur.