Filme sobre militares que se opusieron al golpe de 1973 gana cuatro premios en Festival de Málaga
Obtuvo los premios de la crítica, del público, a la mejor interpretación masculina (Nicolás Zárate) y al mejor montaje (para Valeria Hernández y Sebastián Brahm).
La película chile ‘Hangar rojo’ logró cuatro premios en el Festival de Málaga que concluyó el fin de semana.
La cinta del chileno Juan Pablo Sallato, que ha mostrado la represión a militares de su país tras el golpe de 1973, liderado por el general Augusto Pinochet, ha ganado los premios de la crítica, del público, a la mejor interpretación masculina (Nicolás Zárate) y al mejor montaje (para Valeria Hernández y Sebastián Brahm).
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En un vídeo, Sallato ha dedicado los premios “a la memoria del capitán Jorge Silva”, en quien se inspira la película, por “hacer creer que se puede actuar de distinta manera en tiempos convulsos como los de hoy”.
También en un vídeo, el chileno Nicolás Zárate ha expresado su deseo de que la película “pueda despertar conciencias en este tiempo tan violento, en el que los fascismos vuelven a resurgir”.
“Sabemos que el arte no va a cambiar el mundo, pero ojalá pueda sensibilizar conciencias, sobre todo las de aquellos que aprietan el gatillo”, ha añadido Zárate.
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