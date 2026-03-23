Recuerdan antología McOndo a 30 años de su publicación

La Facultad de Comunicación y Letras UDP realizará una mesa de conversación en la que se reflexionará sobre el significado de esta antología y cómo configuró un mapa posible de la literatura en español a fines de los noventa. En la instancia también se presentará el libro “McOndo Revisited”, de Thomas Nulley-Valdés.

En 1996 se publicó McOndo, antología de relatos que describía el presente de la literatura en lengua española de aquellos años.

Editada por los escritores chilenos Alberto Fuguet y el recientemente fallecido Sergio Gómez, en los cuentos incluidos se construía un mapa posible de una América Latina de fin de siglo que había experimentado dictaduras, transiciones y procesos de modernización en la cultura, preguntándose cómo la literatura se había relacionado con aquellos fenómenos y procesos.

En este contexto, la Escuela de Literatura Creativa de la Universidad Diego Portales llevará a cabo una mesa de conversación en torno a McOndo, en la que se analizará su impacto en la literatura latinoamericana contemporánea, a partir del libro del académico Thomas Nulley-Valdes “McOndo revisited: The Making of a Generation Defining Anthology in the Latin American Literature-World”, que aborda el volumen a 30 años de su publicación, indagando en el alcance de su influencia y cómo pudo constituir un gesto estético y también político.

En la instancia participarán Thomas Nulley-Valdes, autor y académico de la Australian National University; Alberto Fuguet, académico UDP, autor y compilador de la antología McOndo (junto a Sergio Gómez); y Cristián Opazo, decano de la Escuela de Letras UC.

“Es un libro que habla sobre McOndo y se hace la pregunta sobre qué significó esa antología hace 30 años y sobre todo cómo configuró un mapa posible de la literatura en lengua española de ese momento. Ese mapa ofrecía una visión, una pregunta sobre un continente posible y cómo ese continente era narrado y representado por medio de la literatura, de la lengua. Y cómo esa lengua adquiría sentido en los procesos de transición, de modernización que se estaban llevando a fines del siglo XX”, explica Álvaro Bisama, director de la Escuela de Literatura Creativa UDP.

La actividad se llevará a cabo el jueves 26 de marzo a las 16.00 horas, en el Estudio de TV de la Facultad de Comunicación y Letras UDP, ubicado en Vergara 240, piso -1, Santiago.