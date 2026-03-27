Con homenaje al escultor Federico Assler inicia una nueva versión de la feria de arte Ch.ACO

Con la presencia de autoridades y figuras del mundo cultural, se dio inicio a la 16ª versión de Ch.ACO, la feria de arte contemporáneo más importante de Chile. Esta edición marca un hito en la trayectoria del evento al regresar a la comuna de Vitacura y estrenar como sede el Metropolitan Santiago, iniciando una etapa de crecimiento y proyección internacional.

La feria reúne este año a 50 expositores provenientes de 11 países, entre los que se encuentran Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, España, México, Brasil, Colombia, Perú, Argentina y Chile. Además, destaca una fuerte presencia regional con representantes de Arica y Parinacota, Antofagasta, Valparaíso, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos. Bajo el concepto de “encuentros improbables”, Ch.ACO busca generar cruces entre artistas, galeristas, coleccionistas y el público general en un espacio de 3.000 metros cuadrados

Elodie Fulton, directora y fundadora de la feria, destacó que el objetivo es mirar el arte como “patrimonio del futuro” y fomentar no solo la exhibición, sino también la venta y la profesionalización del sector. En este sentido, se confirmó la asistencia de representantes de cinco museos internacionales que acuden a la feria para adquirir obras y llevar el arte chileno al extranjero.

“Hoy Ch.ACO no solo abre sus puertas, también activa una experiencia que ocurre en tiempo real: el encuentro entre personas, ideas y miradas distintas en torno al arte contemporáneo. Ese diálogo es el que le da sentido a la feria y el que finalmente permite que el arte circule, conecte y genere nuevas posibilidades”, señaló la directora y fundadora de Ch.ACO.

Además, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, señaló: “Es un honor estar en la inauguración de Ch.ACO, un ecosistema que durante 16 años ha sido un lugar de encuentro; que ha fomentado el movimiento de obras, la internacionalización de artistas jóvenes y la formación de nuevos públicos; que estimula el acceso a la cultura para un público amplio; que ha sido fundamental para impulsar el arte contemporáneo de nuestro país”.

“Ch.ACO es también un espacio de reconocimiento. Valoramos el merecido homenaje a Federico Assler, uno de los grandes artistas nacidos en esta tierra. Su trabajo y su talento forman parte de nosotros. Justamente en estos primeros días al mando de nuestro Ministerio, tuve el honor de firmar el decreto que declara monumento nacional su Taller Roca Negra, ubicado en San José de Maipo, a un costado del río. Así, la obra de este gran artista, su proceso creativo y él mismo serán para siempre parte del alma de Chile”, agregó.

Homenaje a Federico Assler

La inauguración también incluyó un reconocimiento a la trayectoria del escultor chileno Assler, destacando su aporte al desarrollo del arte contemporáneo en el país. Como parte de este homenaje, la feria presenta Plaza Assler, un espacio dedicado a su obra y proceso creativo, que pone en valor su relación con la materia y la dimensión de su trabajo.

“Esto es extraordinario. Esto no podía habérmelo imaginado de ninguna manera, es una sorpresa. Me mareo un poco de tanto apoyo”, señaló el reconocido escultor y aseguró que, a pesar de los reconocimientos, continúa trabajando activamente en su taller.

“Para nosotros como Metropolitan Santiago, esta jornada marca un hito muy especial. Haber contado con la presencia del escultor Federico Assler y reconocer su trayectoria es también poner en valor una parte esencial del arte contemporáneo en Chile. Sus obras, presentes en nuestro espacio, aportan identidad y dialogan con la arquitectura patrimonial del recinto y con la historia cultural del país, consolidando así su legado y su contribución a la cultura chilena”, mencionó Vanessa Joubert, gerente general de Metropolitan Santiago.

Ch.ACO-16 se realiza entre el 25 y el 29 de marzo en Metropolitan Santiago, Vitacura, invitando al público a vivir el arte contemporáneo como una experiencia completa: recorrer galerías y descubrir a más de 250 artistas, participar en conversatorios, disfrutar de performances en vivo y ser parte de una programación que integra arte, música, gastronomía y encuentro.

Las entradas están disponibles a través de Ticketmaster, con valores que van desde los $12.500 para jueves y viernes, $13.500 sábado y domingo, y una experiencia VIP de $75.000. Además, vecinos de las comunas de Vitacura, Las Condes, Lo Barnechea, Colina, Ñuñoa y La Reina cuentan con un 20% de descuento.

Ch.ACO-16 se lleva a cabo en Metropolitan Santiago, ubicado en Costanera Sur S.J.E. de Balaguer 5600, Vitacura. Más información sobre programación, expositores y actividades en www.chaco.cl.