Gran Sala Sinfónica Nacional obtiene el máximo reconocimiento del Círculo de Críticos de Arte

“Chile necesitaba un lugar con estas condiciones acústicas, con esta envergadura y con este refinamiento en todos los detalles para poder tener la música al más alto nivel”. Con estas palabras, el Círculo de Críticos de Arte de Chile reconoció a la Gran Sala Sinfónica Nacional de la Universidad de Chile con el máximo galardón otorgado por dicha agrupación.

La distinción, entregada por unanimidad por parte de los integrantes del jurado, marcó el cierre de la Ceremonia de Entrega de Reconocimientos 2025, que tuvo lugar este sábado 21 de marzo en la Corporación Cultural de Las Condes y en la que participaron representantes de las artes visuales, el cine, la danza, la literatura, la música, la ópera y el teatro nacional.

La Rectora Rosa Devés agradeció el reconocimiento y afirmó que “la Gran Sala es sin duda uno de los logros más grandes que ha tenido la Universidad de Chile, tanto por el enorme esfuerzo de concebirla y construirla como por lo que ha significado después de su inauguración. Y también por el sueño que representa“. Además, ofreció el galardón a la memoria del maestro Rodolfo Saglimbeni, quien dirigió la Orquesta Sinfónica por seis años, hasta su lamentable fallecimiento en 2025. “Su espíritu está ahí y seguirá viviendo en la Sala”, agregó.

Durante la ceremonia también se entregó una distinción póstuma al maestro Rodolfo Saglimbeni, quien fue director titular de la Orquesta desde septiembre de 2019 y falleció el pasado 4 de junio de 2025. El artista fue reconocido por su última presentación en vida, la Gran Misa en do Menor de Wolfgang Amadeus Mozart, concierto realizado durante abril de 2025, junto a la Orquesta Sinfónica Nacional y el Coro Sinfónico de la Universidad de Chile.

“En todas sus presentaciones mostró una calidad sobresaliente, con versiones memorables como, por ejemplo, Carmina Burana, la Novena de Beethoven o la interpretación de los clásicos y románticos (…), extraordinaria música de compositores latinoamericanos, y también el maestro tuvo un gran compromiso con su quehacer, con la música chilena”, señaló el Círculo de Críticos de Arte en la entrega del galardón.

“Este premio lo recibimos con mucho cariño porque es un reconocimiento a la trayectoria de un tremendo artista”, señaló Dominique Thomann, directora del Centro de Extensión Artística y Cultural (CEAC) al recibir el premio. “Esa entrega que él dio y que nos compartió con la Orquesta, pero también con todo el país en todas las presentaciones públicas que realizó, y que refuerza la misión que tenemos desde el Centro de Extensión, la Universidad y los elencos: la Orquesta Sinfónica Nacional, el Coro Sinfónico y la Camerata, de poder dar acceso a la cultura, cuidar la trayectoria, pero también siempre innovando, y él fue un reflejo de eso y de su mirada, de entregar educativamente la música, de abrir espacios. Lo recibimos con mucho cariño y lo haremos llegar a la familia”, añadió.

Distinciones a la comunidad universitaria

La periodista y presidenta del Círculo de Críticos de Arte, Ana Josefa Silva, dio inicio a la ceremonia, reconociendo que el trabajo artístico “nunca ha sido sencillo. Ni para quien dedica su vida a hacer arte ni para quienes nos dedicamos a hacer difusión cultural. Pero aquí estamos, nadando contra la corriente a pura pasión”. “El arte es un aprendizaje en espiral que hace que el ser humano busque cosas bellas, que convocan a otras cosas bellas y distintas“, agregó.

Tras ello, se reconoció el trabajo de artistas y creadores que destacaron durante 2025 en las disciplinas de artes visuales, cine, danza, literatura, música, ópera y teatro, donde integrantes de la comunidad universitaria, así como sus cuerpos artísticos, fueron reconocidos en siete de las ocho categorías.

Es así como, en el ámbito de las artes visuales, fue reconocida la fotógrafa chilena y egresada de la Universidad de Chile Julia Toro, por su trabajo “Huellas y desplazamientos”, presentado en el Centro Cultural La Moneda; muestra que reúne fotografías analógicas en blanco y negro que abordan fragmentos cotidianos entre 1973 y 1987.

A su vez, el premio de Técnicas Experimentales recayó en la artista visual y egresada de la Casa de Bello Josefina Fontecilla, por su trabajo “A la sombra de las luces”, muestra que reunió obras creadas mediante una técnica que utiliza la luz del sol para decolorar telas de lino negro y que invita a reflexionar sobre la memoria, el paso del tiempo y la materialidad de la imagen, y que fue exhibida en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC) Parque Forestal.

En tanto, en la categoría Danza: Mejor Coreografía, se destacó el trabajo de la coreógrafa francesa Leila Ka y la obra “Brasas”, presentada junto al Ballet Nacional Chileno (BANCH) en el Teatro de la Universidad de Chile. El galardón fue recibido por Kana Nakao, maestra y ex primerísima bailarina del BANCH, quien agradeció el reconocimiento en nombre del cuerpo de baile y de Ka. “Estamos viviendo un momento muy difícil y triste mundialmente, pero con el arte y la cultura podemos hacer brillar al mundo”, manifestó.

Por su parte, la académica del Departamento de Artes, Paz López, fue reconocida en la categoría Literatura: Ensayos, con su libro de ensayos literarios “Pánico y Ternura”. En la ocasión, la autora agradeció la labor del Círculo de Críticos de Arte “por sostener un ejercicio que parece antediluviano, que es leer, mirar, escuchar con atención y escoger amorosamente el trabajo que hacemos”.

En el ámbito de la música, se destacó la presentación del director finlandés Ari Rasilainen, quien ofició en noviembre pasado como director invitado junto a la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile (OSNCH), concierto que contempló obras de Gustavo Becerra-Schmidt, Wolfgang Amadeus Mozart y del compositor ruso Piotr Tchaikovsky. El premio fue recibido por el cónsul de la Embajada de Finlandia en Santiago, Sr. Esa Vallioniemi. Asimismo, se reconoció el oratorio ‘El festín de Baltasar’, de W. Walton, cuyo estreno en Chile contó con la participación del Coro Sinfónico, la Orquesta Sinfónica y el solista Ramiro Maturana, bajo la dirección de la maestra alemana Barbara Dragan.

“Muchas gracias por el premio, de parte de todos nosotros, es un trabajo en equipo. Es un privilegio ser parte de proyectos como este y es esencial y crucial mantener conectado a Chile con proyectos de patrimonio mundial como este. Así que muchas gracias por reconocer el objetivo y el propósito de proyectos como este”, sostuvo Dragan tras recibir el reconocimiento.

Por otra parte, el egresado de la cátedra de Dirección Orquestal de la Facultad de Artes, Paolo Bortolameolli, fue reconocido por su dirección en las óperas ‘Madama Butterfly’, ‘Salomé’ y ‘El anillo sin palabras’ de Richard Wagner, en versión de Lorin Maazel, obras que fueron parte de la cartelera del Teatro Municipal de Santiago durante 2025.

Finalmente, en la disciplina teatral, se entregó el reconocimiento de “Mejor actuación” a Néstor Cantillana, por su participación en “Razones para no morir”, producción teatral que fue estrenada en el Teatro Nacional Chileno durante el mes de octubre. Mientras que la distinción a “Mejor Obra” recayó en “Estampida humana”, trabajo de la compañía Bonobo Teatro, integrada por egresados y egresadas del Departamento de Teatro de la Facultad de Artes.

Gabriel Cañas, representante del colectivo, agradeció el reconocimiento y señaló que “este es un premio que tomamos también por los 15 años que llevamos trabajando en colectivo (…) es algo difícil de hacer y lo hemos llevado adelante con creces con muchas obras”.