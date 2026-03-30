Del amor a la catástrofe: la cartelera de abril de Teatro Mori cruza intimidad, crisis y humor

Teatro Mori presenta en abril una cartelera compuesta por 14 propuestas escénicas —que van desde musicales y obras familiares hasta stand up—, articulada en torno a temáticas que dialogan con inquietudes contemporáneas como las relaciones afectivas, la fragilidad de los sistemas sociales y la necesidad de imaginar otros mundos posibles, consolidando así una oferta diversa tanto en formatos como en públicos.

Uno de los focos centrales está puesto en las relaciones humanas y sus fisuras, en esa línea, “Antes”propone una mirada melancólica sobre el amor y el paso del tiempo, siguiendo el vínculo entre dos personas a lo largo de dos décadas y tensionando la pregunta por las decisiones que moldean la vida. Con Juanita Ringeling y Emilio Edwards en escena, tendrá funciones en Mori Vitacura.

Desde otro registro, “Te amo, eres perfecto, ahora cambia”, musical que llega directamente desde Broadway a Chile, despliega —a través de viñetas y música en vivo— un recorrido por las distintas etapas de la vida en pareja, desde las primeras citas hasta la vejez, revelando con humor las contradicciones, expectativas y frustraciones del amor contemporáneo.

En un tono más ácido, “Tóxicas”, protagonizada por Javiera Contador, Karol Blum y Natalia Valdebenito, se instala en la comedia negra para examinar las dinámicas afectivas marcadas por la dependencia emocional y los discursos de deconstrucción, exponiendo la distancia entre el ideal de cambio y las prácticas cotidianas.

A estas miradas se suma “Ya no te gusto ¿verdad?”, que se presenta de jueves a sábado a las 20:30 horas en Mori Vitacura, y que aborda desde la comedia los desencuentros de una pareja tras décadas de convivencia, evidenciando cómo el desgaste, los hábitos y las diferencias persistentes configuran nuevas formas de intimidad.

Otro eje relevante de la programación es la representación de escenarios distópicos y de ciencia ficción, con tres montajes que se presentan en Mori Recoleta. “Nueva Zelanda” sitúa su relato en un Santiago del año 2032, atravesado por el desempleo, la enfermedad y la sensación de un inminente fin del mundo, utilizando el absurdo y la comedia negra para reflexionar sobre el destino y la capacidad de agencia.

En una clave más radical, “Cadáveres”, de la Compañía Implicancia, imagina un paisaje postapocalíptico donde el frío extremo y la acumulación de cuerpos tensionan la supervivencia humana, incorporando el recurso del multiverso para explorar la identidad, la maternidad y el impacto del cambio climático.

En ese mismo cruce entre crisis y espiritualidad, “Jesucristo Superstar” —con funciones especiales de Semana Santa hasta el 5 de abril, de jueves a sábado a las 20:00 horas y domingo a las 19:00 horas en Mori Recoleta— reinterpreta el clásico musical desde una estética futurista, trasladando el relato a un mundo devastado donde las creencias se enfrentan a la escasez y la descomposición social.

Con más de 20 artistas en escena —entre músicos en vivo, cantantes, actores y bailarines—, el montaje construye una experiencia vibrante y de gran fuerza escénica.

Por su parte, “Sentimientos”, obra de Carla Zúñiga llevada a escena por el Colectivo CTM, sitúa en el centro a una adolescente expuesta a la violencia mediática tras la irrupción de un hecho íntimo en el espacio público, abordando sin concesiones fenómenos como la viralización, el juicio social y el control sobre la sexualidad femenina. Tendrá funciones hasta el 18 de abril en Mori Bellavista.

El humor, en tanto, atraviesa gran parte de la programación como una herramienta de lectura crítica. “Soy el único que no me conozco”, el unipersonal de Felipe Izquierdo, articula una reflexión sobre la realidad, las teorías conspirativas y la sobreinterpretación del mundo, mientras que varias de las comedias en cartel utilizan la risa para abordar zonas de conflicto más profundas.

Panoramas familiares para todo el mes

La cartelera mantiene una línea sostenida de programación familiar que dialoga con la imaginación, el conocimiento y la experiencia sensorial. Así, durante abril se presentarán distintas propuestas en las cuatro salas de Teatro Mori, entre ellas “Tarea sideral: un mensaje para Alma”, que combina ciencia y saberes ancestrales en una aventura que pone en valor la curiosidad y la colaboración; y “Alicia, el musical de las maravillas”, que revisita el clásico desde una perspectiva formativa, enfatizando la creatividad y el respeto por la diferencia.

También forman parte de la programación “Entre libros: una aventura de Tico y sus amigos”, que apuesta por el cruce entre títeres, música y tecnologías visuales para fomentar la lectura; y “Melodías en el aire”, una experiencia escénica especialmente diseñada para la primera infancia, donde la música en vivo y el juego construyen un viaje sensorial.

La información completa de cada montaje, junto con la venta de entradas para la cartelera de abril, está disponible en teatromori.com. Las funciones cuentan con descuentos vigentes para afiliados a Caja Los Andes, clientes de Banco Itaú, socios de Claro Club y miembros de LT Beneficios.