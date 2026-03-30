Festival REC 2026 cierra con más de 400 mil asistentes en fiesta de música y cultura en Concepción

El Festival REC 2026 concluyó con un éxito rotundo, convocando a más de 400 mil personas durante dos jornadas memorables que transformaron la ciudad en el epicentro de la música y la cultura en Chile, informaron este lunes los organizadores.

Miles de asistentes, provenientes de la Región del Biobío, de todo el país y del extranjero, fueron parte de una experiencia masiva, diversa y gratuita, reafirmando el carácter ciudadano y el estándar internacional del evento.

El festival destacó por su convocatoria histórica, su programación de alto nivel y una experiencia que combinó música, encuentro y espacio público en un ambiente seguro y vibrante.

El público vivió intensamente cada escenario, consolidando al REC como uno de los festivales más relevantes del país y Latinoamerica, un símbolo del vínculo entre la música y la identidad cultural de Concepción.

Cierres que marcaron al público

Uno de los momentos más emocionantes del festival se vivió en su jornada de cierre, con la presentación de la banda escocesa Travis, que hizo vibrar a miles de asistentes con un show cargado de emoción, clásicos y conexión con el público, coronando el festival con un cierre de nivel internacional.

Asimismo, la presencia de Gondwana junto a Quique Neira fue una sorpresa que unió a distintas generaciones en torno a su característico sonido y consolidando uno de los momentos más coreados del evento.

El gran y masivo recibimiento de Bandalos Chinos, el rock de Tronic, las rimas de Teorema y Martín Aceritjo, junto con el funk bailable de Los Tetas también marcaron la jornada.

Además la primera joranda estuvo marcado el emocionante show de León Gieco, la energia de Young Cister, los himnos de Los Jaivas, la masividad de De Saloon, junto con la primera y vibrante presentación de los australianos de JET en Latinoamérico.

Ambos hitos reflejaron el espíritu del REC: una programación diversa, transversal y profundamente conectada con el público, donde destaca la curatoría de 25 bandas regionales, un récord de participación en la historia del festival.

El Festival REC continúa consolidándose como un motor cultural y territorial, posicionando a Concepción como capital musical de Chile y fortaleciendo el acceso democrático a la cultura.