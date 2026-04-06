Cine Ojo de Pescado estrena a nivel nacional “Olivia y el terremoto invisible”

Con una destacada convocatoria, Valparaíso volvió a posicionarse como un punto clave para el cine con el estreno nacional de “Olivia y el Terremoto Invisible”, realizado en el Teatro Municipal, dando inicio al ciclo escolar de Cine Ojo de Pescado, proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La actividad reunió a 540 estudiantes, docentes y público general, y contó con la presencia de la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto; el director ejecutivo de SLEP Valparaíso, Luis Vergara; y representantes de la productora chilena Pájaro, parte de la coproducción de la película, que ha tenido un destacado recorrido por festivales internacionales.

La directora artística de Ojo de Pescado, Alejandra Fritis, señaló: “Estamos en un nuevo ciclo de cine en el marco de los 15 años del festival. Tendremos una cartelera con lo mejor del cine para niños, niñas y jóvenes de todo el mundo, con un espacio importante para el cine chileno”.

El inicio del ciclo de cine, un proyecto financiado por el Fondo de Fomento Audiovisual, Convocatoria 2025, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, se enmarca en la conmemoración del mes de la mujer, incorporando una mirada de género en la programación cinematográfica y destacando el rol de las mujeres en la industria audiovisual.

En ese contexto, la alcaldesa Camila Nieto subrayó: “Es fundamental visibilizar lo que las mujeres del mundo de las artes son capaces de crear. A través del cine, también podemos entregar un mensaje a las niñas y niños: que las mujeres pueden ocupar espacios creativos y de liderazgo”.

La jornada tuvo como hito el estreno nacional de “Olivia y el terremoto invisible”, dirigida por la realizadora catalana Irena Iborra, que trata problemáticas como la desigualdad y la migración. En la producción participaron cinco países, España, Chile, Bélgica, Suiza y Francia. La cinta ha sido reconocida en el circuito internacional, incluyendo su nominación a Mejor Película Animada en los Premios Goya 2026, consolidándose como una propuesta relevante dentro del cine contemporáneo para la infancia.

La historia sigue a Olivia, una niña cuya vida cambia tras el desalojo de su hogar. Junto a su madre y su hermano menor, deberá enfrentar la inestabilidad y asumir responsabilidades que tensionan su niñez. En ese contexto, encuentra refugio al imaginar que su vida es un rodaje. La función contó con la participación de integrantes de la productora chilena Pájaro, quienes compartieron su experiencia con el público tras la exhibición.

Bernardita Ojeda, Directora de la productora Pájaro sobre comentó:

“Es una película que trata sobre la capacidad que tienen los niños, cuando enfrentan problemas difíciles, y cómo nos animan a los adultos. Quisiera decir lo contenta y orgullosa que estoy de formar parte de este visionado de Ojo de Pescado. Acá atrás, la sala está llena de niños que han venido de diferentes colegios; han participado en talleres para ver un cine que no es el cine común al que uno va en una sala, sino un cine autoral, con mensaje y contenido”.

Luis Vergara, Encargado de Formación y Desarrollo Integral de SLEP Valparaíso, recalcó la importancia de a educación artística par los establecimientos publicos de Valparaíso.

En esta nueva etapa de Cine Ojo de Pescado presenta funciones continuas y gratuitas todos los miércoles a las 10:00 horas en el Teatro Municipal de Valparaíso, abiertas a establecimientos educacionales y público general, y proyecta funciones especiales durante las vacaciones de invierno.

Las inscripciones para funciones se encuentran disponibles en:

• www.ojodepescado.cl

• formacion@ojodepescado.cl

Más información en todas sus redes sociales, instagram @festivalojodepescado y facebook @Festival Ojo de Pescado .