Triunfo internacional de Chile: “El Menor” se quedó con la Final Internacional de Red Bull Batalla

En un Movistar Arena lleno de 13 mil fanáticos, Efraín Reeves, mejor conocido como “El Menor”, se convirtió en el nuevo Campeón de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2026, informó este domingo la organización de freestyle.

El coquimbano se impuso ante el peruano Almendrades y dejó por primera vez el título en casa.

“Siento que es como culminar el trabajo de todas las generaciones anteriores que también los respeto mucho, todos los que estuvieron Kaiser, Stigma, Tom Crowley (…) entonces obviamente lo digo con mucho respeto para ellos, quizás esto ahora me posiciona como el mejor de la historia de Chile, pero eso tampoco es para mi ego, esto es para Chile”, dijo el nuevo campeón.

La jornada, que no ocurría en Chile desde su última edición en 2021, contó con la animación de Cayú y Clipper, con los beats precisos de DJ Verse y un jurado compuesto por Jota, Trueno, Arkano, Jony Beltrán y Yartzi.

Mano a mano con Teorema

Previamente, El Menor superó al cubano Reverse y a la segunda carta nacional, Teorema.

“Desde que empecé, Teo siempre se alegró por mí, porque él es una persona que nunca le va a molestar tu éxito y sé que también ahora está feliz por mí”, reflexionó El Menor.

Cuartos de final vio enfrentarse al legendario rapero Chuty contra Almendrades, mientras el colombiano Valles T se impuso al argentino Larrix.

Así, llegó el enfrentamiento entre el trasandino Exe contra el peruano Almendrades, una de las mejores sorpresas de esta Final Internacional, mientras que El Menor debió dar una de las batallas más duras de la noche contra la carta colombiana, el experimentado Valles-T.

La Final Internacional de Red Bull Batalla se disputó por tercera vez en la historia en Chile.

La batalla por terceros y cuartos, vio como ganador al colombiano Valles-T sobre el oriundo de Bahía Blanca, Exe, quien por segunda edición consecutiva consiguió el mismo lugar en una internacional. Así, el del “paso del robot” aseguró un cupo para el 2027.

La próxima edición de la Final Internacional de Red Bull Batalla se realizará en Perú, y ya están los primeros confirmados: El Menor (Campeón Internacional), Almendrades (Segundo lugar Internacional) y Valles-T (Tercer lugar Internacional) .