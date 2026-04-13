Mathieu Guilhaumon presenta su última creación para Ballet Nacional Chileno como director artístico

El Ballet Nacional Chileno presenta su primer ciclo de la temporada 2026 estrenando De una luz a otra, la nueva creación de Mathieu Guilhaumon, en lo que será su última obra en calidad de director artístico de la compañía. En ella, se reúne nuevamente con la destacada actriz nacional Millaray Lobos García, a cargo de la dramaturgia y puesta en escena, consolidando una colaboración que ha dado origen a creaciones ampliamente elogiadas por la crítica.

“Esta obra en particular marca algo muy simbólico”, comenta el coreógrafo, que ha desarrollado una extensa trayectoria entre Francia y Chile. “Quise hacer un cierre de ciclo, pensando en estos trece años en Chile y en lo que significa también volver a mi país”.

La obra concebida por la dupla creativa se instala como una experiencia escénica que articula diversos lenguajes en un diálogo interpdisciplinario, condensando búsquedas estéticas y personales. En ese sentido, Guilhaumon agrega: “No lo veo como una despedida, sino como un balance. Es el final de un ciclo que ha sido un viaje muy intenso, lleno de aprendizajes y encuentros. Es también una celebración de estos trece años compartidos”.

De una luz a otra propone un viaje coreográfico que toma como metáfora el transcurso de un día para explorar un ciclo vital. Desde una primera instancia de contornos definidos y movimiento individual, la pieza evoluciona hacia un entramado colectivo donde los cuerpos se enlazan, alcanzan un clímax de energía ritual y finalmente se disuelven en una atmósfera de evocación, memoria y transformación. “Habla de ese recorrido, de cómo llegué y cómo me voy, de la transformación como artista y como persona”, añade el director artístico del BANCH.

Por su parte, Millaray Lobos García explica que De una luz a otra “tiene una naturaleza más poética que narrativa. Funciona a partir de metáforas, evocando imágenes, emociones y experiencias”, y añade que “lo que ofrece como historia son herramientas para que cada quien construya su propio viaje”.

En tanto, sobre el proceso creativo conjunto, la dramaturga agrega que “ha significado una variación en mi manera de abordar los cuerpos en escena y los sentidos que emergen del movimiento. Creo que ese aprendizaje ha sido mutuo”.

La estructura dramatúrgica se organiza en tres grandes momentos: Alba, zénit y ocaso, que trazan un arco de transformación donde lo individual da paso a lo colectivo y donde emergen imágenes que remiten tanto a la memoria íntima como a un imaginario compartido.

El montaje cuenta con música original de Vicente Larroulet y otros autores, a lo que se suma el diseño de iluminación de Andrés Poirot y el vestuario de Estudio Sago, conformado por Manuel Gómez y Patricio Salas, además del artista invitado es escena Felipe Toledo.

De una luz a otra contará con funciones el viernes 17, sábado 18, viernes 24 y sábado 25 a las 20:00 horas, y el domingo 26 a las 18:30 horas, todas en el Teatro Universidad de Chile.

La obra contará también con el desarrollo de “La Previa” (conversatorio con los artistas) el sábado 18 a las 18:30 horas, en una iniciativa gratuita, coordinada por el Área de Educación y Mediación del CEAC (con cupos limitados e inscripción a través de www.ceacuchile.cl/educativo/la-previa) y cuenta con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Las entradas para todas las funciones están disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida Metro Baquedano). Más información en ceacuchile.cl.