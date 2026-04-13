Museo Gabriela Mistral e Instituto Antártico Chileno producen inédita exhibición en polo sur

El Museo Gabriela Mistral y el Instituto Antártico Chileno (INACH) organizaron una inédita exhibición colaborativa sobre la Premio Nobel de Literatura 1945 en el Continente Blanco.

La muestra se presentó inicialmente en dependencias de INACH en Punta Arenas y posteriormente fue trasladada a la Base Profesor Julio Escudero, en isla Rey Jorge.

En este contexto, la experiencia fue presenciada por una delegación de autoridades encabezada por el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, junto al director de INACH, Gino Casassa, además de investigadoras e investigadores vinculados al Programa Nacional de Ciencia Antártica.

“Tener una muestra artística de Mistral en la Antártica y en Punta Arenas es de suma relevancia, principalmente por el aniversario de los 80 años de haber obtenido su merecido Premio Nobel”, señaló Casassa.

80 aniversario

Desde 2025, Museo Gabriela Mistral, ubicado junto al sitio natal de la autora en Vicuña, ha impulsado una línea de trabajo orientada a relevar el 80° aniversario del Premio Nobel de Literatura otorgado a Gabriela Mistral.

En ese marco, la exhibición desarrollada en la Antártica, en colaboración con Instituto Antártico Chileno, se configura como uno de los hitos de mayor alcance de este proceso, al situar la cosmovisión de la autora en un territorio de condiciones extremas y con escasa presencia de iniciativas culturales.

El punto de partida de esta propuesta se encuentra en el trabajo sostenido del equipo del museo, particularmente en la revisión de colecciones y archivos vinculados a Gabriela Mistral. En ese proceso, la biblioteca personal de la autora, resguardada por la institución, ofreció antecedentes que permiten situar su pensamiento en relación con la Antártica.

“Gabriela Mistral escribió sobre Antártica y cuando revisamos su biblioteca personal encontramos varios textos alusivos al Continente Blanco”, señaló el director del museo, Dusan Martinovic.

En esa misma línea, Martinovic agregó que “desde el museo comenzamos a planificar una idea sobre Gabriela y su conexión geográfica, ya que era una gran conocedora de la geografía de Chile. Hoy, a 80 años de su premio Nobel, nos propusimos una tarea bastante interesante que era generar una exposición sobre el continente antártico”, enfatizando el origen institucional de la iniciativa y el rol activo del museo en su desarrollo.

Apoyo de INACH

Para el desarrollo de esta exhibición fue decisivo el apoyo de INACH, organismo técnico del Ministerio de Relaciones Exteriores encargado de coordinar la investigación científica y la divulgación del conocimiento antártico. Esta articulación refuerza la idea de que la Antártica no es solo un laboratorio natural para la ciencia, sino también un espacio para experiencias vinculadas a la cultura y la identidad nacional.

En paralelo al proceso expositivo, se concretó la denominación de un accidente geográfico del Territorio Chileno Antártico como bahía Gabriela Mistral, en el contexto de la actualización de la toponimia oficial del continente, lo que da cuenta de una convergencia entre los ámbitos científico, institucional y cultural.

La exhibición se articula en torno a tres ejes, paisaje, escritura y territorio antártico, proponiendo un cruce entre literatura, geografía e imaginario. Para su materialización y montaje, Museo Gabriela Mistral de Vicuña contó con la colaboración de la artista visual Carolina Ibarra.