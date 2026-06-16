Qué y dónde ver el Mundial: debuta Francia y Argentina comienza la defensa del título de campeón

La Copa del Mundo 2026 continuará este martes con una jornada marcada por el estreno de Francia y el inicio de la defensa del título por parte de Argentina.

La programación contempla cuatro encuentros correspondientes a los grupos I y J, con actividad desde la tarde hasta la medianoche en horario chileno.

La jornada comenzará a las 15:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva York, donde Francia enfrentará a Senegal. El conjunto europeo inicia una nueva campaña mundialista con la misión de volver a pelear por el título, mientras que los africanos buscarán dar el primer golpe en una zona que aparece como una de las más competitivas del certamen.

Más tarde, a las 18:00 horas, Noruega e Irak se medirán en el Gillette Stadium de Boston. Los noruegos llegan con la expectativa de aprovechar una generación encabezada por varias figuras que destacan en las principales ligas europeas, mientras que Irak intentará sumar puntos importantes en su estreno.

La atención mundial se trasladará luego al Grupo J. A las 21:00 horas, Argentina hará su debut en el Arrowhead Stadium de Kansas frente a Argelia, iniciando la defensa de la corona obtenida en la edición anterior.

El equipo albiceleste llega como uno de los favoritos del torneo y buscará comenzar con una victoria ante una selección argelina que aspira a transformarse en una de las sorpresas de la fase grupal.

El encuentro tendrá además un componente simbólico para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que intentará repetir el éxito alcanzado en Qatar y convertirse en una de las pocas selecciones capaces de conquistar títulos mundiales consecutivos.

La primera fecha del Grupo J se completará a la medianoche de Chile, cuando Austria enfrente a Jordania en el Levi’s Stadium de San Francisco. El cuadro europeo aparece como favorito en la previa, aunque Jordania buscará aprovechar su primera participación mundialista para sumar puntos en una zona donde Argentina asoma como principal candidata.

En Chile, los partidos entre Francia y Senegal, además de Argentina frente a Argelia, podrán seguirse por televisión abierta a través de Chilevisión. El resto de los encuentros estarán disponibles mediante señales de pago y plataformas de streaming con derechos de transmisión del Mundial 2026.