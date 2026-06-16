Editorial de The New York Times destroza a Trump: perdió la guerra contra Irán

El consejo editorial de The New York Times lanzó una dura crítica contra el presidente estadounidense Donald Trump tras el anuncio de un acuerdo preliminar entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto que ambas naciones mantuvieron durante los últimos cuatro meses.

En un extenso análisis, el periódico sostuvo que el mandatario republicano fracasó en los objetivos que justificaron la ofensiva militar y que el resultado final representa una derrota política y estratégica para Washington.

“Trump cometió un terrible error al iniciar esta guerra. La llevó a cabo de forma temeraria y en abierta violación de la ley. Estados Unidos sale debilitado —militar, diplomática y económicamente— y pagará un alto precio estratégico durante los próximos años”, señala el editorial.

El medio argumentó que el acuerdo anunciado no refleja ninguna de las condiciones que el propio Trump había planteado al inicio del conflicto. Según recordó, la Casa Blanca prometió una “victoria total y completa”, exigió una “rendición incondicional” de Teherán y planteó incluso la posibilidad de un cambio de régimen.

“Nada de esto parece ser cierto. El gobierno de línea dura de Irán se mantiene en el poder”, sostuvo el periódico.

La publicación añadió que las negociaciones sobre el programa nuclear iraní probablemente concluirán en términos similares al acuerdo alcanzado en 2015 durante la administración de Barack Obama, pacto que Trump decidió abandonar durante su primer mandato.

“Describió el pacto de Obama como el ‘peor acuerdo de la historia’ (…) Sin embargo, es probable que su guerra destructiva le deje con un acuerdo similar”, indicó.

El editorial también abordó uno de los principales efectos económicos del conflicto: el cierre y posterior reapertura del estrecho de Ormuz. Si bien reconoció que la normalización del tránsito marítimo podría aliviar los precios internacionales de la energía, advirtió que el desenlace favoreció a Irán.

“La estrategia funcionó, y los líderes iraníes ahora comprenden que poseen una poderosa arma económica”, afirmó.

A juicio del periódico, el principal beneficiado del conflicto terminó siendo el propio régimen iraní, pese a las pérdidas militares y políticas sufridas durante la guerra.

“En definitiva, Irán emerge como el vencedor estratégico de la guerra de cuatro meses”, concluyó el texto.

El consejo editorial sostuvo además que la guerra dejó expuestas debilidades militares de Estados Unidos y dañó su capacidad de disuasión frente a otros adversarios internacionales.

“Estados Unidos se muestra más débil ante el mundo. El Ejército estadounidense ha demostrado ser incapaz de derrotar a un adversario mucho menor”, afirmó.

En otro pasaje, el medio cuestionó duramente la forma en que Trump tomó la decisión de intervenir militarmente, acusándolo de ignorar advertencias internas y externas.

“Aceptó la visión optimista del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien predijo que el régimen iraní caería rápidamente. Trump desestimó las opiniones de sus asesores”, sostuvo.

Asimismo, agregó que el mandatario “ignoró la Constitución y se negó a buscar la aprobación del Congreso para la guerra” y que tampoco escuchó “a los aliados europeos y asiáticos que se oponían a su guerra”.

El editorial concluye señalando que el acuerdo alcanzado constituye una derrota ampliamente reconocida para la Casa Blanca. “Por sus pecados, ahora ha aceptado un marco de paz que el mundo entero entiende que representa una derrota para él. También es un revés para Estados Unidos”, finalizó el consejo editorial de The New York Times.