Película chilena “La corazonada” es premiada en Festival Latinoamericano de París

La película chilena “La corazonada” fue premiada este domingo en Festival Latinoamericano de París (CLaP), el único dedicado al cine del conjunto de la región celebrado en la capital francesa.

La cinta de Diego Soto recibió la mención especial con una historia de amor que emerge con delicadeza en medio de un rodaje cinematográfico.

El cine chileno confirma así su buen momento en el certamen, ya que el año pasado el Gran CLaP fue ex aequo para la chilena ‘Cuando las nubes esconden la sombra’ de José Luis Torres Leiva, y para la brasileña ‘Greice’, de Leonardo Mouramateus.

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“La corazonada” retrata la historia de Nieves, una mujer quien administra un balneario junto a su hijo. Un verano, un motociclista se enamora de ella, pero el romance parece condenado al fracaso.

Todo cambia con la llegada de una cineasta que decide incluirlos a ambos en su nueva película. Cuando se conviertan en actores, los límites entre la ficción y el sentimiento comenzarán a desdibujarse.