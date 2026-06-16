Acusación contra Grau se acelera y la DC anuncia voto en libertad

Comisión acelera revisión de acusación constitucional contra Nicolás Grau

La comisión revisora adelantó la tramitación de la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, luego de recibir su respuesta al libelo. Su abogado, Patricio Zapata, expondrá este martes, mientras que Mario Marcel asistirá el miércoles. También fue citado el actual director de Presupuestos. El cronograma contempla dos sesiones el jueves en Valparaíso y una jornada extendida el viernes. El debate y la votación de las observaciones quedaron previstos para el lunes 22 de junio, último día del plazo legal para que la instancia se pronuncie.

DC evaluará “en mérito” y con libertad acusación contra Grau

La Democracia Cristiana anunció que evaluará “en mérito” y con libertad la acusación constitucional contra Nicolás Grau. Su presidente, Álvaro Ortiz, afirmó que el partido no integró el gobierno de Gabriel Boric ni forma parte de la administración de José Antonio Kast, lo que le permite revisar el libelo sin cargas ni prejuicios. Ortiz también adelantó que los senadores de la DC rechazarán la idea de legislar de la denominada megarreforma, aunque analizarán después cada punto. Además, expresó disposición a evaluar una mesa de trabajo, instancias técnicas o una presentación ante el Tribunal Constitucional.

Marcel cuestiona el tono de Quiroz y niega vaciamiento de fondos soberanos

Mario Marcel cuestionó al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por afirmar que el gobierno anterior dejó “la caja en cero” y administró sus últimos meses “como si fuera un quiosco”. El exministro calificó esa comparación como un exabrupto y dijo no recordar a un titular de Hacienda usando ese lenguaje. También rechazó que se hayan vaciado los fondos soberanos. Según explicó, el Fondo de Estabilización Económica y Social y el Fondo de Reserva de Pensiones aumentaron entre diciembre de 2022 y diciembre de 2025. Marcel defendió su gestión y afirmó que se concentró en resolver los problemas recibidos.

Gobierno destruirá puente ilegal sobre la zanja fronteriza de Colchane

El Gobierno anunció que destruirá un puente construido ilegalmente sobre la zanja fronteriza de Colchane. La estructura habría sido utilizada para eludir los controles del Ejército y Carabineros y facilitar el paso hacia Bolivia de vehículos robados, migrantes en situación irregular y mercancías ilícitas. La obra habría requerido maquinaria pesada y planificación logística. El ministro de Seguridad, Martín Arrau, advirtió sobre los recursos económicos y tecnológicos del crimen organizado. El Ejecutivo reforzará los patrullajes, los sensores, la televigilancia y los puestos avanzados de observación.

Postulación de Raúl Guzmán genera reparos dentro del Ministerio Público

La candidatura de Raúl Guzmán para dirigir la nueva Unidad de Formación, Perfeccionamiento y Capacitación del Ministerio Público generó cuestionamientos internos. Fiscales y funcionarios objetan que el exfiscal regional participe en el concurso mientras mantiene interés en regresar a la secretaría del Senado, lo que abriría dudas sobre su compromiso con ambos cargos. También advierten que su cercanía con el fiscal nacional, Ángel Valencia, deja a este último en una posición incómoda. A los reparos se suman dudas sobre su experiencia académica y críticas anteriores de asociaciones de funcionarios del Congreso.

Oposición exige explicar vínculos del subsecretario de Pesca con la industria

Parlamentarias de oposición exigieron explicaciones al subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, por sus vínculos previos con la gran industria pesquera y un eventual conflicto de interés. Los cuestionamientos apuntan a su participación, días antes de asumir, en una reunión internacional en Panamá. Allí figuró inicialmente como representante de Sonapesca y luego como invitado académico. Diputadas del Frente Amplio, el Partido Comunista y la bancada PC pidieron transparencia y garantías de imparcialidad. También afirmaron que la institucionalidad debe proteger el interés público, la biodiversidad y los derechos de la pesca artesanal.

Acuerdo entre Estados Unidos e Irán mantiene dudas sobre el programa nuclear

El acuerdo para terminar las hostilidades entre Estados Unidos e Irán mantiene abiertas dudas clave sobre el programa nuclear iraní. Washington sostiene que el pacto impedirá que Teherán posea armas atómicas y permitirá verificar su cumplimiento. Sin embargo, todavía no están claras las restricciones al enriquecimiento de uranio ni el destino de las reservas altamente enriquecidas. Las partes tendrán una extensión de 60 días del alto el fuego para realizar negociaciones técnicas. Irán condicionó las conversaciones finales al cumplimiento de los compromisos estadounidenses, mientras nuevas operaciones militares de Israel podrían poner en riesgo el acuerdo.

Más de 5.000 transportistas siguen atrapados por bloqueos en Bolivia

Más de 5.000 conductores de carga pesada permanecen varados desde comienzos de mayo por los bloqueos en Bolivia que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Muchos no tienen alimentos, medicamentos ni servicios básicos. Uno de los puntos más críticos es Sayari, entre Cochabamba y Oruro, a más de cuatro mil metros de altura y con temperaturas bajo cero. Los transportistas se organizaron para hervir agua y preparar ollas comunes. La Defensoría del Pueblo, la Cruz Roja y Caritas enviaron ayuda para unos 600 camioneros. El conflicto ha dejado al menos 16 muertos y pérdidas estimadas en 2.500 millones de dólares.