Serie sobre la Garra Blanca tuvo estreno mundial en México

A pocos días del arribo de miles de hinchas con ocasión del Mundial de fútbol 2026, una esperada serie de ficción basada en hechos reales, que mezcla fútbol, drama y violencia, tuvo este domingo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara en México.

Dirigida por el ganador del Emmy Internacional, Hernán Caffiero, “Raza brava” es la primera ficción en retratar a un equipo de fútbol latinoamericano real.

Con el respaldo de Wild Sheep Content y The Mediapro Studio, esta producción se perfila como uno de los lanzamientos más potentes del año.

La obra se sumerge en las entrañas de la Garra Blanca, una de las hinchadas más peligrosas de América Latina, para narrar una historia de lealtad, violencia y redención que abarca desde la dictadura del general Augusto Pinochet (1973-1990) hasta la vuelta de la democracia.

Integró la selección oficial en el reciente Festival de Cine de Berlín 2026. Fue filmada en barrios reales donde ni siquiera la policía puede entrar, donde los actores y actrices se tuvieron que vincular con las comunidades para que sus interpretaciones alcanzaran el mayor realismo posible, otorgando una atmósfera de autenticidad pocas veces vista en la pantalla.

Esta serie de ficción, la primera que refleja la pasión latinoamericana a través de un equipo de fútbol real, cuenta con un elenco encabezado por el debut de Gabriel Muñoz en el rol protagónico, acompañado por figuras de la talla de Karla Melo (El Reemplazante) y David Gaete (Matar a Pinochet).

La trama sigue a Carlos (“Barti”) y Clavo, dos amigos cuya hermandad se forja en la precariedad de un barrio periférico y se transforma en una lucha por el poder dentro de la “Garra Blanca”.

Para el director Hernán Caffiero, la serie va más allá del balón: “Es una historia que habla de lo que somos como sociedad: nuestras lealtades, contradicciones y sueños. Es un relato que resuena en cualquier lugar donde el deporte y la identidad popular son un espejo de la vida misma”.

Reconocido showrunner, director y productor, Caffiero fue galardonado con el Emmy Internacional 2018 y nominado nuevamente en 2024. Su trayectoria incluye éxitos como Más allá de Diego (Disney+) ganadora de un Produ y por diversos premios a la excelencia en festivales internacionales, consolidándose como una de las voces más relevantes de la narrativa social en el continente.

Críticos internacionales ya han puesto sus ojos en el proyecto. John Hopewell, de Variety, ha señalado que “pocas películas o series parecen capaces de explicar este fenómeno con mayor intensidad dramática o matiz social que Raza Brava”.

FICHA TÉCNICA

Título: Raza Brava

Formato: Serie Ficción

Género: Historia Real / Acción / Drama Social

Duración: 52 minutos x 4 episodios

Estreno: 2026

Director: Hernán Caffiero

Productora: DeCulto