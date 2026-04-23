Presidente Kast recomienda leer a Gabriela Mistral en el Día Mundial del Libro

En el marco de un nuevo Día del Libro, el Presidente José Antonio Kast utilizó sus redes sociales para recomendar tres títulos de la literatura chilena este 23 de abril, informó este jueves radio Biobio.

“Les quiero recomendar tres lecturas; tres libros que me han hecho pensar en nuestro país”, comentó el mandatario en un video registrado en el “Salón Rojo” del Palacio La Moneda, donde se ve a Kast sentado en una silla con los libros apostados en una mesa con la bandera de Chile.

El primer título abordado fue “Pasión de enseñar” de Gabriela Mistral, libro que reúne sus escritos e ideas sobre educación. “Para ella, en la educación se vislumbra el alma de la nación”, explica Kast en la secuencia. “Por lo mismo, creía que el trabajo de los profesores es una tarea sagrada”, agrega.

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El segundo libro fue “Soldadito del narco” de Matías Sánchez Jiménez, una crónica de no ficción sobre un niño que termina trabajando para bandas locales de narcotráfico.

“Es la historia de Emerson Zamorano, un niño cooptado por el narcotráfico. Un libro duro pero necesario, que deja en evidencia cómo la política ha fallado en proteger lo más preciado que tenemos: los niños”, explica Kast.

El tercer libro fue “Yo, Montt” del historiador Cristóbal García-Huidobro, una biografía sobre el expresidente de Chile en el periodo entre 1851 y 1861.

“Una biografía del presidente que modernizó el Estado en el siglo 19. Un hombre formado a pulso, que creía en el mérito por sobre el linaje; en la institucionalidad por sobre los caprichos políticos”, argumentó Kast en su alocución.

Ya al cierre del mensaje, el presidente hizo un llamado a los ciudadanos a practicar la lectura y fomentar el conocimiento que brindan los libros.

“Recuerden siempre que una sociedad que lee piensa mejor y es una sociedad con mayores posibilidades para todos”, añadió el mandatario. “Feliz Día del Libro”, cerró.