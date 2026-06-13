Secreto bancario: crimen organizado se llevó toda la plata
Investigación contra el Tren de Aragua permitió desarticular una red criminal que movió casi $80 mil millones fuera de Chile. Pero el caso volvió a instalar una pregunta incómoda: si el dinero ya salió del país cuando interviene la Fiscalía, ¿sirve el sistema actual para seguir la ruta del dinero?
Golpe al Tren de Aragua
La “Operación Tokio” permitió detener a 19 personas vinculadas al Tren de Aragua y desarticular una red criminal que lavó más de $78 mil millones.
Dinero fuera de Chile
Pese al éxito penal del operativo, la nota advierte que se recuperó menos del 1% del dinero lavado, porque la mayor parte ya había salido del país.
Debate por secreto bancario
El caso reabre la discusión sobre el levantamiento administrativo del secreto bancario en situaciones excepcionales, actualmente en debate en el Congreso.
Sistema desfasado frente al crimen organizado
El análisis plantea que el sistema chileno sigue operando con herramientas pensadas para una criminalidad de hace décadas, mientras las redes actuales lavan activos en línea y cruzando fronteras.
Ruta del dinero como punto central
La nota sostiene que para el crimen organizado lo relevante no es perder operadores detenidos, sino conservar el dinero; por eso el foco debe estar en seguir y recuperar los recursos.
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