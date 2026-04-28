Escultura inspirada en el puma gana el Concurso de Esculturas de Madera de Huilo Huilo

Luego de tres días de intensa competencia en la Reserva Biológica Huilo Huilo, Región de Los Ríos, el escultor de Neltume Jorge Fuentealba obtuvo el primer lugar en el VI Concurso internacional de Esculturas de Fundación Huilo Huilo, con una obra inspirada en la elegancia del puma.

La pieza fue escogida por el jurado como la mejor de las 26 obras dedicadas a poner en valor la fauna nativa de la Patagonia, realizadas por artistas de Chile y otros países en troncos de coihue de dos metros de alto por 80 centímetros de diámetro.

La competencia, como todos los años, estuvo abierta a las comunidades del territorio y a los turistas que visitan la Reserva.

“Estos eventos son poco comunes, y más aún en este lugar al fin del mundo. Es una oportunidad fantástica para medir las capacidades y compartir”, explicó Fuentealba.

“Cada vez, las propuestas son más osadas y este año fue muy difícil, ya que todos tienen un alto nivel plástico, artístico y de ejecución. Valoro mucho haber ganado en estas circunstancias”, agregó.

“Estamos muy contentos de poder desarrollar la VI versión de esta iniciativa, que destaca el valor ecológico y cultural de la fauna y busca generar conciencia sobre la importancia de su conservación”, expresó Rodolfo Menichetti, director ejecutivo de la Fundación Huilo Huilo. Asimismo, el ejecutivo explicó que esta “se enmarca en el propósito de la Fundación de conservar el patrimonio natural y cultural del bosque húmedo templado”.

En esa línea, Víctor Petermann, fundador de la Reserva Biológica Huilo Huilo junto a Ivonne Reifschneider, enfatizó que el concurso refleja el encuentro entre la antigua tradición maderera de Neltume y su nueva forma de relacionarse con el bosque:

“Durante 80 años, la gente vivió de la madera, sin embargo, decidió volcarse hacia el turismo sustentable y la conservación de la naturaleza. Estas maravillosas esculturas nos recuerdan ese pasado, pero con otra visión del bosque”.

Por otro lado, Menichetti agradeció el apoyo que ha recibido la competencia, destacando que “ahora contamos con el auspicio de Ferretería Jaramillo, Husqvarna, EMERSA S.A. distribuidora de la marca STIHL, sumado al apoyo de la Municipalidad de Panguipulli, lo que nos permite proyectar este concurso a futuro e ir mejorando con cada versión”, agregó.

Primeros cuatro lugares

1. Jorge Fuentealba, de Neltume

2. Leonardo Avalis, de Argentina

3. Yasimel Kucharczuk, de Argentina

4. (Mención del Público) Ariel Soto, San José de la Mariquina

Sobre la Reserva Biológica Huilo Huilo

La Reserva Biológica Huilo Huilo es un área bajo protección privada que conserva 100 mil hectáreas insertas en el corazón de los Bosques Templados Lluviosos de los Andes Australes, zona designada por la Unesco como Reserva Mundial de la Biosfera en 2007. Estos ecosistemas sustentan una sorprendente diversidad biológica, con especies de flora y fauna únicas en el mundo.

Con 25 años de historia, la Reserva está impulsando una estrategia de desarrollo sustentable, Habitar para Conservar, basada en la conservación activa. Como parte de esta estrategia, la Reserva desarrolla infraestructura habilitante (portales de acceso, más de 100 km de senderos, rutas, hospedaje, entre otros) para fortalecer la conexión de los turistas con esta mágica selva patagónica, los 365 días del año.