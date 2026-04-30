El oficialismo es la oposición del Gobierno: Hoffmann critica a Poduje por dichos sobre Quiroz

La vicepresidenta de la UDI, María José Hoffmann, lanzó críticas contra el ministro de Vivienda, Iván Poduje, luego de sus cuestionamientos públicos al ajuste fiscal impulsado por Hacienda y sus dichos sobre que su “único jefe” es el Presidente José Antonio Kast.

Las declaraciones del titular del Minvu generaron molestia en sectores del oficialismo, especialmente por el tono utilizado hacia el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio de la polémica por los recortes presupuestarios y la revisión de programas estatales.

Hoffmann calificó las palabras de Poduje como impropias y cuestionó que expusiera públicamente diferencias al interior del gabinete. “Un tono inadmisible, de una insolencia del porte de un buque. Habría que explicarle que es precisamente el presidente Kast quien ha mandatado al ministro Quiroz para que haga este recorte”, afirmó.

La dirigente gremialista sostuvo además que, si el ministro requería excepciones presupuestarias para su cartera, debía plantearlas directamente dentro del Gobierno y no a través de los medios de comunicación.

“Si él necesita una excepción, que puede ser razonable, tal cual la tuvo Seguridad, no se hace por la radio, no se hace emplazando al ministro, se hace teniendo una conversación”, señaló.

En esa línea, Hoffmann criticó la creciente exposición pública de conflictos internos dentro del Ejecutivo. “Yo no sé qué le pasa a todo el mundo que está resolviendo los temas en la tele, en la radio… Amo el mundo de las comunicaciones, pero la verdad es que me descompagina, me desorienta, no entiendo el tono”, agregó.

La vicepresidenta de la UDI también hizo referencia al estilo personal del ministro Poduje, asegurando que, pese a reconocer sus capacidades, este tipo de episodios terminan generando conflictos innecesarios.

“Sabemos que tiene una personalidad compleja; a mí me tocó conocerlo como candidato, y es un personaje complejo, pero tiene todas las aptitudes para ser un buen ministro”, sostuvo.

Sin embargo, advirtió que las disputas públicas dentro del gabinete terminan afectando políticamente al Ejecutivo. “Esta es una razón más de estas peleillas o problemillas que son tan insignificantes y que se van a transformar en una bomba”, indicó.

Hoffmann además alertó sobre el impacto comunicacional que provoca un enfrentamiento abierto entre ministros de Estado.“Esta va a ser la noticia del día y vas a tener a dos ministros enfrentados, un nuevo problema comunicacional. Eso no se hace”, afirmó.

Finalmente, cuestionó nuevamente el tono utilizado por el titular de Vivienda y aseguró sentirse sorprendida por sus declaraciones. “No tendrá mucho manejo político, pero no se dice con esa soberbia que lo caracteriza; siendo un hombre muy inteligente, la verdad es que me descolocó, estoy un poco molesta”, cerró.