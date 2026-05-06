“¿Quiere que le creamos lo que está diciendo?”: increpan y abuchean a ministro de Cultura en el GAM

Este miércoles, durante una actividad realizada en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, fue interpelado por las medidas que buscan disminuir el presupuesto de la cartera.

La instancia era la inauguración de la primera versión de Aurora Conecta: Encuentro de Industrias Creativas Culturales, impulsado por el ministerio de las Culturas y por la incubadora de negocios Innovo USACH.

El encuentro, concebido como una jornada de articulación, visibilización e inspiración, reunió a las 50 empresas beneficiadas en las dos convocatorias generadas por el programa Aurora, con actores del ecosistema creativo y cultural. El objetivo es fortalecer vínculos, abrir espacios de conversación estratégica y activar oportunidades de colaboración en torno a temas como sostenibilidad, innovación, adopción tecnológica, redes, visibilidad y posicionamiento de las empresas creativas.

En ese contexto, al ser invitado a subir al escenario, el secretario de Estado fue recibido con abucheos y críticas por parte del público.

Su reacción fue casi inmediata. En medio de los gritos, Undurraga emplazó a los asistentes, en donde dijo: “Abucheen un poco más, si esto es lo que vienen a hacer, no vienen a escuchar”.

Además, durante su presentación, uno de los asistentes increpó directamente al ministro de las Culturas.

“Con la rebaja en cultura, ¿qué quiere que hagamos? ¿Quiere que le creamos lo que está diciendo?”, manifestó una de las asistentes.

“¿Qué pasa con el GAM? ¿De dónde sacó usted el trabajo de campo para decidir qué programas sí y qué programas no? Porque si a usted le pidieron un 3% de reajuste, usted entregó el 10% de nuestro presupuesto anual”, expresó otro asistente.

Frente a los reproches, el ministro respondió que “en la economía también existe, lamentable y afortunadamente, la racionalización de los recursos. Cuando yo no tenía dinero para poder mantener el GAM a flote, lo primero que hice fue hablar con su director ejecutivo y con su directorio. Antes que con la prensa incluso”.

Los reproches surgen luego de que el Gobierno reconoció que deberá desembolsar $6.274 millones por cancelar de forma anticipada el contrato de las obras de la segunda etapa del GAM, en una decisión que vuelve a tensionar el debate por el costo fiscal de frenar proyectos ya adjudicados.