Experto en ultraderecha y Peter Thiel: “En su ideología, libertad y democracia no son compatibles”

El doctor en Comunicación y especialista en movimientos de ultraderecha, Franco Delle Donne, advirtió sobre la creciente influencia política e ideológica del empresario tecnológico Peter Thiel, uno de los fundadores de Palantir Technologies y financista clave del vicepresidente estadounidense JD Vance y de Donald Trump.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el autor del libro “Epidemia Ultra, del Fascismo Europeo a Silicon Valley” sostuvo que las ideas impulsadas por Thiel representan una visión profundamente autoritaria que busca redefinir el funcionamiento de los Estados modernos.

“Lo más importante es que en su ideología hay una premisa fundamental: para él la democracia y el capitalismo no son compatibles, así como tampoco lo son la libertad y la democracia”, afirmó.

Delle Donne explicó que la influencia de Thiel ya no se limita al ámbito empresarial o tecnológico, sino que actualmente tendría alcance directo sobre la política exterior de Estados Unidos.

“Ahí lo que se ve es un proyecto más de largo plazo, que hoy en día llega a la Casa Blanca y tiene, o se arroga, este derecho y esta capacidad para decir: nosotros ahora estamos determinando cuáles son los lineamientos de la política internacional”, sostuvo.

El analista recordó además que Thiel fue uno de los principales financistas de JD Vance antes de que llegara al Senado estadounidense. “Sin él no hubiese sido senador. Hace algunos años recibió 15 millones de dólares de parte de Peter Thiel”, indicó.

Según Delle Donne, la visión política impulsada desde sectores de Silicon Valley se acerca a lo que distintos autores denominan “Ilustración Oscura” o “tecnofascismo”.

En esa línea, explicó que el modelo que proponen apunta a reemplazar la lógica democrática tradicional por una estructura similar a una corporación.

“Lo que plantea es la construcción de un Estado más parecido a una empresa, donde en lugar de tener un presidente o un gobierno elegido por el pueblo, exista una suerte de CEO que se ocupe de solucionar los problemas”, señaló.

Añadió que, bajo esa lógica, las personas dejarían de ser ciudadanos para transformarse en “clientes o accionistas”. “Se le llama CEO monarca, una especie de rey”, agregó.

Delle Donne sostuvo además que este tipo de pensamiento nace directamente desde el ecosistema tecnológico de Silicon Valley y combina herramientas digitales con modelos políticos autoritarios.

“Tiene que ver justamente con la combinación de las herramientas que te da la tecnología para poder aplicarlas en la construcción de un Estado fascista, en el sentido en que no hay democracia y existe un líder que guía el país”, explicó.

El experto también vinculó este fenómeno con el avance global de sectores de ultraderecha y con discursos que cuestionan el progresismo, la inmigración y el feminismo, mientras reivindican el nacionalismo, el orden y el fortalecimiento de la seguridad.

Todo esto, añadió, se refleja también en documentos como el manifiesto publicado recientemente por Palantir, donde se cuestiona el pacifismo europeo y se promueve una visión más agresiva del rol geopolítico de Occidente.