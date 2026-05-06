Raúl Zurita obtiene el prestigioso premio de poesía Griffin Lifetime Recognition Award

En 1992, Zurita labró una frase de tres kilómetros de largo y un metro ochenta de altura, que aún puede verse desde el cielo: «Ni pena ni miedo». Diez años antes, cinco aviones escribieron los quince versos de su poema “La vida nueva” sobre la ciudad de Nueva York, los cuales pudieron observarse desde muchos puntos de la ciudad.

Acciones como estas, además de sus más de veinte libros de poesía, ensayos y crítica, fueron algunas de las razones por las que el Griffin Poetry Prize decidió entregar el Griffin Lifetime Recognition Award 2026 al poeta chileno y profesor emérito UDP, Raúl Zurita.

Este premio se entrega anualmente desde 2006 y se ha convertido en uno de los premios más prestigiosos del mundo en el campo de la poesía que ya se ha entregado en años anteriores a autores y autoras como Margaret Atwood, Dereck Walcott, Fanny Howe, Adam Zagajewski, Seamus Heaney, entre otros.

La entidad que hace entrega de este reconocimiento, destacó la figura de Zurita como la de uno de los poetas más celebrados de Latinoamérica y argumentó que “su poesía abre un nuevo campo que fusiona el reino natural con las fronteras históricas y transgresoras de los géneros artísticos”.

Asimismo destacó la gran cantidad de premios que ha recibido durante su trayectoria, como el Premio Nacional de Literatura de Chile, el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda, el Premio Iberoamericano de Poesía Reina Sofía (España), el Premio Asan de Poesía (India), el Premio Federico García Lorca de Poesía (España), el Premio Pericle d’Oro (Italia), una beca Guggenheim (EE. UU.), el Premio Casa de las Américas de Poesía (Cuba) y una beca DAAD (Alemania), entre otros numerosos reconocimientos. También su nominación al Premio Nobel de Literatura.

El también profesor de la Escuela de Literatura Creativa UDP participará de las Lecturas del Premio de Poesía Griffin 2026 junto a su traductora Anna Deeny Morales en el marco de una presentación en vivo que homenajeará la poesía de Zurita con la pianista y compositora armenia-canadiense reconocida mundialmente Eve Egoyan, junto a los cineastas Lior Shamriz y Chloé Griffin.

Para el autor, este premio “es un reconocimiento al conjunto de la poesía chilena y su magnífica tradición, sobre todo porque es la primera vez que se reconoce a un poeta que escribe en español”.

Sus obras han sido traducidas al inglés, alemán, sueco, griego, árabe, italiano y ruso. En 2015 fue nombrado Profesor Emérito de la Universidad Diego Portales y la casa de estudios también cuenta con el Archivo de Autores del Programa de Archivos UDP, que reúne material documental, audiovisual, fotográfico y personal relacionado con la obra y las acciones artísticas del poeta chileno Raúl Zurita. Contiene, hasta la fecha, los originales de imprenta de El paraíso está vacío (1986), material audiovisual, documentos personales, y fotografías y recortes de prensa vinculados a sus acciones artísticas, incluyendo la realizada en el Zoológico Nacional.

“Estoy agradecido de la UDP, de su preocupación por las humanidades y de su Escuela de Literatura Creativa, una carrera que es un privilegio en el contexto de la educación superior actual. Me honra ser profesor emérito de la UDP”, afirma Zurita.