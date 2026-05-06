Presidente Kast defiende operativo en Temucuicui: “El Estado va a hacer lo que corresponda”

A las cuatro y media de la mañana, con lluvia y sin aviso previo, Carabineros entró a Temucuicui. El saldo: cinco detenidos, cuatro domicilios allanados —tres en la comunidad y uno en Ercilla urbano— y una señal política que el Gobierno no dejó pasar.

Horas después, el Presidente José Antonio Kast tomó ese operativo y lo convirtió en mensaje. No tanto por los detalles policiales —que responden a una investigación abierta desde 2015 por robo de vehículos, ataques incendiarios en la Ruta 5 Sur y disparos—, sino por lo que busca instalar: un Estado que aparece donde quiere, cuando quiere y sin previo aviso.

Desde Santiago, tras un seminario del rubro salmonero, el Mandatario insistió en esa idea con una mezcla de advertencia y relato de control. Dijo que la intervención en La Araucanía es parte de una estrategia más amplia que incluye zanjas en el norte, expulsiones en marcha y cambios legales en carpeta. Todo bajo una lógica que repitió varias veces: hay acciones que simplemente no se anuncian.

“Estado va a hacer lo que le corresponda en el lugar que corresponda”, sentenció el Mandatario. Y agregó: “Hay cosas que se hacen, no se anuncian, y los plazos se van a cumplir de acuerdo a el trabajo que vayamos desplegando”.

El tono no fue casual. Kast subrayó que no se trata solo de despliegue policial, sino también de inteligencia, y prometió ir tras quienes tengan cuentas pendientes con la justicia. Reconoció que hay prófugos y que el proceso puede tomar tiempo, pero dejó una frase que busca instalar efecto: en algún momento, dijo, el Estado va a llegar a golpear la puerta.

El problema es que el relato de control total no convence por igual ni siquiera dentro de su propio sector. En La Araucanía, la diputada Gloria Naveillán (PNL) puso el dedo en la llaga: cuestionó que estos operativos “de entrada y salida” no cambian el cuadro de fondo. Su punto es más incómodo para La Moneda: si el Estado entra, debería quedarse. Y no solo con policías, sino con servicios básicos, caminos y presencia cotidiana. Lo demás, desliza, se parece más a una demostración puntual que a una solución.

En otra vereda, según consigna Radio Biobío, el diputado Tomás Kast (Evopoli) celebró el procedimiento sin matices y elevó el tono del debate. Habló derechamente de terrorismo y defendió que este tipo de acciones deben continuar hasta desarticular a grupos como la CAM, la WAM o la Resistencia Mapuche Lafkenche. También valoró el carácter reservado del operativo y aprovechó de marcar contraste con el gobierno anterior, sugiriendo que ahora sí hay resultados.

Desde la UDI, en tanto, el diputado Eduardo Cretton reforzó una línea más institucional: destacó la coordinación entre policías y Fuerzas Armadas, junto con leyes específicas y el Estado de Excepción como herramientas clave. De hecho, advirtió que esa medida debiera mantenerse mientras no haya garantías de control en la zona.

Así, lo que partió como un procedimiento policial terminó convertido en vitrina de estrategia y también en termómetro político.