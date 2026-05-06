Ministerio de Seguridad borra posteo sobre “salida a balazos” del gobierno anterior en Temucuicui

El operativo en Temucuicui venía siendo presentado como una jornada redonda para el Gobierno: cinco detenidos tras un procedimiento liderado por Carabineros y el Ministerio Público, y un despliegue que desde el oficialismo no dudaron en mostrar como señal de control. La propia ministra Trinidad Steinert se sumó al coro en redes sociales, destacando el resultado del allanamiento vinculado a la Ley 20.000 y el apoyo del Ejército de Chile.

Pero el libreto tuvo un tropiezo que no pasó desapercibido. A media tarde, desde la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad apareció un mensaje que cruzó la línea entre celebrar un operativo y pasar la cuenta política. La publicación comparaba el resultado actual con el fallido intento de ingreso a la zona en 2022 protagonizado por Izkia Siches, durante la administración de Gabriel Boric.

La jugada duró poco. El post fue eliminado menos de 20 minutos después de publicado, pero alcanzó a circular lo suficiente como para instalar ruido. Consultado el ministerio por el diario La Tercera, la explicación fue breve: error del encargado de redes sociales y eliminación inmediata del contenido.

Bancada PS oficia a Contraloría

La bancada de diputados del Partido Socialista (PS) anunció que oficiará a la Contraloría General de la República para que investigue las circunstancias detrás del mensaje publicado y luego eliminado desde la cuenta oficial de X del Ministerio de Seguridad.

El jefe y también integrante de la bancada del Partido Socialista, Raúl Leiva señaló: “Es impresentable el post a través de la cuenta oficial del Ministerio de Seguridad Pública, que se comunica ridiculizando una situación muy compleja. Fue borrado. Sin embargo, accionaremos ante la Contraloría General de la República, porque esto ya es contumaz. El gobierno ya fue notificado por la propia contraloría de la instrucción del sumario administrativo cuando se utilizaban redes sociales de una manera negativa o perniciosa, y este es el caso. La seguridad requiere seriedad y responsabilidad, y no es un chiste”.

“Lo que parece un chiste son los posteos que está efectuando el Ministerio de Seguridad, eso no corresponde”, señaló el legislador.