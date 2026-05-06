Pedro Pizarro, del Instituto Libertad: Ley Miscelánea es como “la minería” y sus frutos demoran

El vicepresidente del Instituto Libertad, Pedro Pizarro, defendió el proyecto misceláneo impulsado por el Gobierno y relativizó las advertencias realizadas por el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que alertó sobre los efectos deficitarios de la iniciativa en las finanzas públicas.

El organismo técnico sostuvo recientemente que el plan tendría un impacto negativo en el balance fiscal al menos hasta 2031, incluso considerando los eventuales efectos del crecimiento económico proyectado por el Ejecutivo.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el abogado y exsubsecretario de Previsión Social aseguró que los efectos positivos de la iniciativa requieren tiempo para materializarse. “El objetivo que tiene el proyecto en este tema es reactivar la economía, es que empiecen a haber nuevas inversiones, nuevos empleos y cosas, y eso demora un tiempo”, afirmó.

Para explicar su postura, comparó el proceso con el desarrollo de proyectos mineros. “Desde que una persona decide invertir en minería hasta que está extrayendo algún mineral y lo puede vender puede pasar un buen tiempo, pero en algún momento hay que partir hacia esa inversión para que después comience a generar”, sostuvo.

Pizarro reconoció que las observaciones del Consejo Fiscal Autónomo deben ser consideradas, aunque insistió en que el foco del Gobierno está puesto en generar condiciones para la inversión y el crecimiento futuro.

Consultado por cómo se compensaría el déficit fiscal durante los primeros años, el vicepresidente del Instituto Libertad afirmó que parte de la respuesta está en el ajuste del gasto público. “Con eficiencia en el gasto, que eso es otra parte de lo que se está haciendo”, señaló.

En esa línea, defendió la señal de reducción del gasto impulsada desde Hacienda. “Creo que la señal de cortar gastos, que se esté mal haciendo, tiene que hacerse. Lo mismo que hace uno en la casa cuando está con poca plata”, indicó.

Pese a ello, descartó que el Ejecutivo busque reducir beneficios sociales, en medio de la polémica generada por los oficios filtrados desde Hacienda respecto a programas estatales. “Beneficios sociales ya se ha dicho, lo ha dicho el Gobierno, fue parte de la campaña”, afirmó.

Además, sostuvo que modificar programas como la PGU requeriría cambios legales y apoyo parlamentario que actualmente no existiría. “Los beneficios existentes no se pueden cambiar. Y ojo, eso también requiere ley y los votos no estarían”, concluyó.