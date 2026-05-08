Oposición apunta a medidas tomadas por el Gobierno ante alza del IPC

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) publicó este miércoles que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) marcó, en abril, el mayor aumento desde julio de 2022 (1,4%). Uno de los principales factores que contribuyeron al alza se debe al sector de transporte, con un incremento del 0.8% y la que mayor incidencia tuvo dentro del índice general.

Aquí, se encuentra el alza en combustibles, donde se registró que durante el mes pasado la gasolina subió un 25,3% y petróleo diésel un 45,7%. Mientras que el sector de vivienda y servicios básicos fue el segundo en tener un mayor aumento, donde el gas licuado tuvo un importante incremento con una variación mensual de 5,8%.

A raíz de esto, el exministro de hacienda de Sebastián Piñera, Felipe Larraín, indicó en Tele13 Radio que él habría tomado una medida “más gradual” con respecto al precio de los combustibles, pero que era inevitable el aumento.

Por otra parte, la oposición no tardó en responder ante los datos publicados. La diputada comunista Irací Hassler, miembro de la comisión de Economía señaló que, “el IPC de abril subió 1,3%, impulsado por transporte, vivienda y servicios básicos. Esto confirma algo evidente: el costo de la vida sigue golpeando a las familias producto de las decisiones del gobierno. Mientras el gobierno de Kast empuja beneficios para los súper ricos, la gente paga más en bencina, cuentas y arriendo. Chile necesita medidas para aliviar el bolsillo, no proyectos de ley que beneficien a unos pocos.”

A ello se sumó la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries, que desde su cuenta de X escribió:

¿Qué opina candidato Kast del presidente Kast ahora? Porque hoy todo sube: la inflación, la UF, las bencinas, el IPC. El sueldo promedio en Chile no da, a las familias simplemente no les alcanza. ¿Y el gobierno? Empujando una reforma tributaria que solo beneficia a los más ricos. https://t.co/FE0KJwnwyk — Lorena Fries (@lorenafriesm) May 8, 2026

Así también el senador PS Gastón Saavedra no tardó en reaccionar y afirmó, ”El ministro de Economía se equivoca y no asume la responsabilidad política de no haber aplicado medidas para proteger a la población chilena. Simplemente se hicieron cargo de una guerra que ellos apoyaron y, en segundo término, no protegieron a la población. No cumplieron con la responsabilidad social que significa ser estadista en nuestro país”.