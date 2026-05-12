Chile inicia participación en el festival de Cannes

Chile inició su participación en el festival de cine de Cannes, que comenzó este martes y se extenderá hasta el 24 de mayo, donde el cineasta neocelandés Peter Jackson recibirá la Palma de Oro de Honor.

La semana pasada hubo en Santiago una reunión en la Residencia de Francia para despedir a la delegación chilena que partió rumbo a la 79ª edición del evento, según informó el Instituto Francés de Chile.

Chile estará presente en la sección Un certain regard con el film “El Deshielo”, de Manuela Martelli, coproducida por Ronda Cine y Wood Producciones.

En la Quincena de Realizadores participará con dos títulos de la productora Planta: “La perra”, adaptación de la novela de Pilar Quintana dirigida por Dominga Sotomayor, y “La libertad doble”, vinculada al universo del cineasta Lisandro Alonso.

En tanto, en la Short Film Competition estará el cortometraje documental “Para los contrincantes”, de Federico Luis, en competencia por la Palma de Oro.

Además, Chile tendrá un rol clave en el certamen con la participación del director y guionista Diego Céspedes como miembro del jurado de la Sección Oficial de Largometrajes.

Por otro lado, el documental chileno despliega una amplia presencia en Marché du Film de Cannes 2026. Papito Corazón y El Niño Niña y la Orka Gótika son los documentales chilenos, en etapa final de montaje, seleccionados en el Docs in Progress Chile & Colombia Showcase en Cannes Docs.

EnMarché du Film, una variada producción documental -con series animadas, largometrajes y nuevas voces autorales- marcarán la participación chilena en el principal mercado cinematográfico del mundo.

“Nuestro cine documental genera expectativas internacionales, prueba de ello son las presentaciones a sala llena que hemos tenido en Marché du Film y los premios recibidos por cinco años consecutivos en Cannes Docs. Detrás hay mucho trabajo y autores que se atreven a explorar nuevas narrativas, profundizando en temas que dialogan con el público y que son valorados dentro de la industria”, indicó Paula Ossandón, directora de Chiledoc.

Participación latinoamericana

Aunque no habrá filmes latinoamericanos en disputa por la Palma de Oro, la edición 79 del Festival de Cannes, que comenzará el martes, contará con una nutrida representación de la región gracias, entre otros, al mexicano Diego Luna, al argentino Lisandro Alonso o la costarricense Valentina Maurel, que hará historia para su país.

El actor Diego Luna estará en la cita de la Costa Azul francesa en calidad de director de ‘Ceniza en la boca’, que se estrenará el jueves en las sesiones especiales del festival y cuenta la historia de dos hermanos que viajan a Madrid para reunirse con su madre, que trabaja allí de manera irregular para mantener a su familia.

Otro actor de renombre que estará en Cannes por su trabajo tras la cámara será el cubano Andy García, que presentará ‘Diamond’ también fuera de competición el 20 de mayo.

En la sección Cannes Première habrá fútbol argentino de la mano de ‘El Partido’, dirigido por Juan Cabral y Santiago Franco, un documental sobre el emblemático choque entre la selección albiceleste e Inglaterra del mundial de México 86, atravesado por las tensiones políticas entre ambas naciones tras la Guerra de las Malvinas.

Y otro documental fuera de competición, en este caso francés y titulado ‘Les survivants du Che’ (Christophe Réveille), buceará igualmente en la historia recuperando las huellas de los guerrilleros que acompañaban al Che Guevara en Bolivia cuando fue ejecutado en 1967.

Costa Rica en Un certain regard

Sí que optará a premios en la Croisette, además de Manuela Martelli, la costarricense Valentina Maurel, ambas elegidas en la sección Una cierta mirada, que busca ser un altavoz para nuevas voces.

Tras haber pasado por la Quincena de Cineastas con ‘1976’ (2022), Martelli lleva al festival ‘El deshielo’, la desaparición en la montaña de una joven deportista alemana vista a través de los ojos de una niña chilena interpretada por Maya O’Rourke.

Maurel, por su parte, hace historia con ‘Siempre soy tu animal materno’, ya que se trata de la primera vez que el festival incluye en su selección oficial un largometraje de Costa Rica.

El filme sigue a dos hermanas muy diferentes y el reparto cuenta, en el papel de madre de ambas, con la nominada al oscar mexicana Marina de Tavira (‘Roma’).

En Una cierta mirada triunfó el año pasado ‘La misteriosa mirada del flamenco’, del chileno Céspedes, quien esta edición forma parte del jurado presidido por el surcoreano Park Chan-wook para decidir la Palma de Oro 2026.

Será entre 22 películas entre las que destacan títulos como ‘Amarga Navidad’, dirigida por Pedro Almodóvar y con el argentino Leonardo Sbaraglia entre sus protagonistas. A este actor, además, se le verá igualmente fuera de competición junto a Marion Cotillard en ‘Karma’, una película francesa de Guillaume Canet.

Otra estrella latinoamericana en las grandes pantallas del Palacio de Festivales será el mexicano Gael García Bernal, gracias a la ópera prima de la española María Martínez Bayona, ‘The end of it’, seleccionada en Cannes Première.

En cortometrajes, la competencia oficial tendrá presencia argentina y colombiana con Federico Luis y Theo Montoya, quienes presentarán respectivamente ‘Para los contrincantes’ y ‘Pelotón trueno’, mientras que en la de la Cinef -que selecciona obras de escuelas de cine de todo el mundo- el brasileño Lucas Acher buscará premio con ‘Laser-Gato’.

Y en Cannes Classics, el apartado de celebración del patrimonio cinematográfico, habrá protagonismo latino con Guillermo del Toro y el vigésimo aniversario del ‘El laberinto del fauno’, pero también con ‘La casa del ángel'(1957), del argentino Leopoldo Torre Nilsson (1924-1978).

Latinoamérica en las secciones paralelas

Más allá del certamen principal, las secciones paralelas de la Quincena de Cineastas y la Semana de la Crítica contarán igualmente con figuras latinoamericanas consagradas y nuevas apuestas.

El argentino Lisandro Alonso, ya veterano de Cannes, estará en la Quincena con ‘La libertad doble’, que revisita su primer largometraje, ‘La libertad’ (2001), un cuarto de siglo después.

Ese mismo certamen contará con los largometrajes ‘La perra’, de la chilena Sotomayor, y ‘La muerte no tiene dueño’, del venezolano Jorge Thielen Armand, así como con el corto de vampiros en Guatemala ‘Madrugada’, de Sebastián Lojo.

En la Semana de la Crítica, que elige óperas primas o segundos filmes para poner el acento en la búsqueda de nuevas promesas, habrá acento mexicano con la ya tradicional colaboración con el Festival de Morelia, que permitirá ver en Cannes cuatro cortometrajes elegidos por esta cita en una sesión especial.

Además, entre los aspirantes a premio de la edición 2026 estará el cineasta mexicano Bruno Santamaría Razo, seleccionado con ‘Seis meses en el edificio rosa con azul’, su primer largometraje de ficción.

Competencia internacional

El jurado deberá discernir la Palma de Oro entre los siguientes 22 films:

Amarga Navidad , de Pedro Almodóvar

, de Pedro Almodóvar Minotaur , de Andrey Zvyagintsev

, de Andrey Zvyagintsev El ser querido , de Rodrigo Sorogoyen

, de Rodrigo Sorogoyen The Man I Love , de Ira Sachs

, de Ira Sachs Fatherland , de Pawel Pawlikowski

, de Pawel Pawlikowski Paper Tiger , de James Gray

, de James Gray Moulin , de László Nemes

, de László Nemes Histoire de la nuit , de Léa Mysius

, de Léa Mysius Fjord , de Cristian Mungiu

, de Cristian Mungiu Notre salut, de Emmanuel Marre

de Emmanuel Marre Gentle Monster , de Marie Kreutzer

, de Marie Kreutzer Nagi Notes , de Kôji Fukada

, de Kôji Fukada Hope , de Na Hong-Jin

, de Na Hong-Jin Sheep in the Box , de Hirokazu Kore-eda

, de Hirokazu Kore-eda Garance , de Jeanne Herry

, de Jeanne Herry The Unknown , de Arthur Harrari

, de Arthur Harrari All of a Sudden , de Ryûsuke Hamaguchi

, de Ryûsuke Hamaguchi The Dreamed Adventure , de Valeska Grisebach

, de Valeska Grisebach Coward , de Lukas Dhont

, de Lukas Dhont La bola negra , de Javier Ambrossi y Javier Calvo

, de Javier Ambrossi y Javier Calvo A Woman’s Life , de Charline Bourgeois-Taquet

, de Charline Bourgeois-Taquet Parallel Tales, de Asghar Farhadi