Presidente Kast ordena a bancada republicana en Cerro Castillo y contiene ruido interno

El Presidente José Antonio Kast encabezó la noche de este lunes una reunión clave con los 31 diputados del Partido Republicano en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, en un intento por encauzar las diferencias internas que en las últimas semanas han ido marcando el pulso del oficialismo.

El encuentro se produjo en medio de los roces entre el timonel republicano, Arturo Squella, y el equipo del denominado Segundo Piso de La Moneda, liderado por Alejandro Irarrázaval, tras cuestionamientos a la coordinación política del Ejecutivo y su rol en la toma de decisiones.

A la salida de la cita, las vocerías de la bancada fueron breves y cuidadosas. El diputado Agustín Romero se limitó a destacar que se abordaron “varios temas importantes” para la “recuperación del país”, y subrayó en X que “Chile necesita avanzar con decisión y poniendo siempre a las familias primero”.

Luego, en diálogo con la prensa, añadió que el Presidente “está muy consciente de las necesidades de los chilenos” y valoró el espacio como “positivo”, especialmente en la antesala de la discusión de la Ley Miscelánea —o Plan de Reconstrucción Nacional— en la Comisión de Hacienda.

En Cerro Castillo, sostuvimos un encuentro de trabajo con el Presidente de la República @joseantoniokast para abordar varios temas importantes recuperación del país.

Chile necesita avanzar con decisión y poniendo siempre a las familias primero. 🇨🇱 #RomeroSiempreFirme pic.twitter.com/MaiOYd8uWM — Agustín Romero Diputado🖐 🇨🇱 (@agustinromerole) May 12, 2026

Más escueta aún fue la diputada Chiara Barchiesi, quien definió la instancia como “una reunión muy necesaria” entre la bancada, ministros y el Mandatario, reforzando el rol de apoyo al Ejecutivo en el Congreso. “Para nosotros es fundamental ser un aliado del Gobierno”, señaló, poniendo el foco en la tramitación de la ley de reconstrucción.

Desde el gobierno, en tanto, se optó por no entregar mayores declaraciones sobre el contenido del encuentro, evitando profundizar en el trasfondo de las tensiones internas.

La reunión se da en un contexto donde, pese a contactos previos entre Squella e Irarrázaval para bajar el perfil del conflicto, persisten las diferencias sobre el rol del Segundo Piso y la coordinación política, un debate que terminó por instalar ruido en una bancada que históricamente ha buscado exhibir disciplina interna.