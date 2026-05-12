Publicidad
Presidente Kast ordena a bancada republicana en Cerro Castillo y contiene ruido interno PAÍS Foto: AgenciaUNO

Presidente Kast ordena a bancada republicana en Cerro Castillo y contiene ruido interno

Publicidad
Por: Mesa de noticias de El Mostrador

La cita dejó vocerías breves y coordinadas, en un intento por recomponer la relación entre La Moneda y su bancada en medio de las diferencias que venían marcando la coordinación política y el rol del Segundo Piso. Desde el gobierno, en tanto, se optó por no profundizar en el contenido del encuentro.

El Presidente José Antonio Kast encabezó la noche de este lunes una reunión clave con los 31 diputados del Partido Republicano en el Palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, en un intento por encauzar las diferencias internas que en las últimas semanas han ido marcando el pulso del oficialismo.

El encuentro se produjo en medio de los roces entre el timonel republicano, Arturo Squella, y el equipo del denominado Segundo Piso de La Moneda, liderado por Alejandro Irarrázaval, tras cuestionamientos a la coordinación política del Ejecutivo y su rol en la toma de decisiones.

A la salida de la cita, las vocerías de la bancada fueron breves y cuidadosas. El diputado Agustín Romero se limitó a destacar que se abordaron “varios temas importantes” para la “recuperación del país”, y subrayó en X que “Chile necesita avanzar con decisión y poniendo siempre a las familias primero”.

Luego, en diálogo con la prensa, añadió que el Presidente “está muy consciente de las necesidades de los chilenos” y valoró el espacio como “positivo”, especialmente en la antesala de la discusión de la Ley Miscelánea —o Plan de Reconstrucción Nacional— en la Comisión de Hacienda.

Más escueta aún fue la diputada Chiara Barchiesi, quien definió la instancia como “una reunión muy necesaria” entre la bancada, ministros y el Mandatario, reforzando el rol de apoyo al Ejecutivo en el Congreso. “Para nosotros es fundamental ser un aliado del Gobierno”, señaló, poniendo el foco en la tramitación de la ley de reconstrucción.

También te puede interesar:
Oficialismo critica gestión de Quiroz en Hacienda por daños al capital político del Presidente Kast
Oficialismo critica gestión de Quiroz en Hacienda por daños al capital político del Presidente Kast
Liderazgo presidencial a oscuras: la crítica oficialista a conducción política del Presidente Kast
Liderazgo presidencial a oscuras: la crítica oficialista a conducción política del Presidente Kast

Desde el gobierno, en tanto, se optó por no entregar mayores declaraciones sobre el contenido del encuentro, evitando profundizar en el trasfondo de las tensiones internas.

La reunión se da en un contexto donde, pese a contactos previos entre Squella e Irarrázaval para bajar el perfil del conflicto, persisten las diferencias sobre el rol del Segundo Piso y la coordinación política, un debate que terminó por instalar ruido en una bancada que históricamente ha buscado exhibir disciplina interna.

También te puede interesar:
Ramírez (UDI) sobre críticas oficialistas al Segundo Piso: “Gatillan un debate que es necesario”
Ramírez (UDI) sobre críticas oficialistas al Segundo Piso: “Gatillan un debate que es necesario”
Ni los alcaldes oficialistas logran respuestas concretas tras cita con Kast: “Sensación muy amarga”
Ni los alcaldes oficialistas logran respuestas concretas tras cita con Kast: “Sensación muy amarga”
“Tsunami” de 1.500 indicaciones desata tramitación exprés de la Ley Miscelánea en la Cámara
“Tsunami” de 1.500 indicaciones desata tramitación exprés de la Ley Miscelánea en la Cámara
Choque entre La Moneda y el PC por llamado a movilización: Gobierno acusa presión contra el Congreso
Choque entre La Moneda y el PC por llamado a movilización: Gobierno acusa presión contra el Congreso

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad