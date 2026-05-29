Escritores realizaron encuentro “Abandonismo en tiempos de barbarie” en Valdivia

Los días 15, 16 y 17 de mayo recién pasados tuvo lugar el encuentro del Colectivo de Escritores Pueblos Abandonados: “Abandonismo en tiempos de barbarie. Cómo sobrevivir al fascismo”, que en esta ocasión reunió en la ciudad de Valdivia a los y las escritoras Óscar Barrientos, Marcelo Mellado, Rosabetty Muñoz, Óscar Petrel, Poli Roa, Verónica Zondek y Antonia Torres.

La actividad, de carácter privado, tuvo como objetivo evaluar el trabajo colectivo e individual llevado a cabo hasta ahora, el cual se expresa en seis congresos realizados a la fecha, dos libros con artículos relativos al “abandonismo” y una serie de intervenciones individuales.

Todo ello ha contribuido a instalar el imaginario, el espíritu crítico y refractario al campo cultural chileno, así como las poéticas de cada uno de sus miembros; las cuales apuestan por “nuevas, heterogéneas y más complejas cartografías del campo literario nacional que permitan revisar la idea romantizada y simplona sobre la provincia, y rescatar sus signos locales más críticos, obliterados y ricos en símbolos y hasta de advertencias”, según declaró una de sus miembros.

Los tres últimos encuentros han tenido especial relevancia por su impacto en las comunidades y públicos locales, como es el caso del que se verificó en Ancud el 2022 con apoyo de la Dirección de Cultura, Arte y Patrimonio de la U. de Los Lagos; en la ciudad de Punta Arenas el 2024 al alero de la U. de Magallanes y el Museo de Río Seco; y el último en la ciudad de Santiago el 2025, que contó con el auspicio y marco del Centro Cultural de España y la presencia al cierre del entonces Presidente Gabriel Boric.

En esta ocasión las jornadas de trabajo también consideraron la comunicación de los respectivos proyectos creativos individuales en marcha y tuvieron lugar en el espacio @lafórmuladelpez en el sector Barrios Bajos de la ciudad de Valdivia.

Además de los y las citadas, son parte también del colectivo los escritores Cristian Geisse, Cristóbal Gaete, Daniel Rojas Pachas, Mario Verdugo y Rodrigo Ramos Bañados.